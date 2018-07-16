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Исаак Калина: крайне важно обеспечивать равнодоступность качественного школьного образования в Москве

Понедельник, 16 Июля 2018 09:41
Исаак Калина: крайне важно обеспечивать равнодоступность качественного школьного образования в Москве Фото из открытых источников

В среду в стенах Школы будущего директора состоялась плановая лекция главы столичного Депобразования Исаака Калины. В ходе мероприятия управленец подчеркнул, что мегаполис стремится обеспечить каждому местному школьнику возможность получить качественное образование.

 

Об этом сообщает сайт Mos.News.

 

Министр заострил внимание на том, что столица не заинтересована в том, чтобы ограничиться «золотой тысячей детей». Нужно, чтобы все местные дети могли развивать свои способности, таланты и быть успешным членом столичного сообщества, — подчеркнул Исаак Калина.

 

Напомним, что семь лет назад в Москве начались преобразования, способствующие  равнодоступности качественного школьного образования. К числу таких преобразований относится модернизация схемы начисления баллов в рейтинге школ. Теперь за каждым баллом этого рейтинга стоят результаты конкретного ученика. Учреждение образования за высокое место в рейтинге может рассчитывать на дополнительные финансовые поощрения со стороны московского правительства.

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Волкова Алена Опубликовано в Образование   Теги Новости Образование
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