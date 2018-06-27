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Puzzle English ищет преподавателя для обучения домашних животных английскому языку

Среда, 27 Июня 2018 16:58
Puzzle English ищет преподавателя для обучения домашних животных английскому языку Фото из открытых источников

Сервис Puzzle English – один из лидеров отечественной индустрии онлайн-обучения иностранным языкам, объявляет конкурс на вакансию преподавателя английского языка для домашних животных.

 

Сервис Puzzle English – один из лидеров отечественной индустрии онлайн-обучения иностранным языкам, объявляет конкурс на вакансию преподавателя английского языка для домашних животных.

 

Педагог-дрессировщик должен обладать уровнем знаний английского не менее В-2 (Upper-intermediate), иметь отличное произношение, иметь сертификат профессионального дрессировщика, любить животных и обладать высокой стрессоустойчивостью. По истечении полугода тренировок питомец выигравшего конкурс преподавателя должен будет продемонстрировать первые позитивные результаты. Для птиц хорошим результатом будет знание не менее двух десятков английских фраз, для других животных будет достаточно выучить несколько английских слов.

 

«Работа с животными – работа мечты. К тому же обучение зверей английскому языку – реальный шанс прославиться на весь мир в случае успеха. Однако мы хорошо помним притчу о Ходже Насреддине, эмире и осле, которого нужно было за 20 лет научить богословию. Поэтому наш герой будет ограничен во времени: для того, чтобы показать первые результаты, ему даётся всего полгода», – с улыбкой комментирует основатель и генеральный директор сервиса Puzzle English Александр Антонов.

 

Напомним, что в проектах Puzzle English на 2018 год значится запуск бета-версии словарного тренажёра английского языка для домашних животных.

 

Об онлайн-сервисе языкового обучения Puzzle English:

 

Puzzle English – запущенный в 2011 году онлайн-сервис для тренировки знаний и навыков английского языка, включающий задания для понимания на слух, чтения, письма, а также упражнения для развития разговорных навыков. Ресурс обладает огромной коллекцией заданий и разноплановыми тренировками для закрепления знаний. В настоящее время подписчиками сервиса являются более 4 млн пользователей, а активная аудитория Puzzle English превышает 1 млн человек в месяц, не считая пользователей мобильных приложений.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Образование  
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