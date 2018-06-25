Представлена новая программа обучения и взаимодействия “Трансформация 365”

Если вбить в поисковой системе словосочетание “обучение трейдингу”, то можно найти более четырех миллионов найденных результатов. Согласитесь - это много, и среди всего представленного в Интернете необходимо найти именно те курсы, которые по настоящему будут эффективны.
Мы провели небольшое исследование среди всех курсов, которые доступны в сети и определили, что есть те, которые стоят в первых рядах и доступны абсолютно всем по финансам и конечно же по времени, ведь они проходят в онлайн режиме.
Одними их таких курсов оказалась программа обучения и взаимодействия “Трансформация 365”. Она представляет собой ежедневное погружение в мир профессионального трейдинга на протяжении 12-ти месяцев обучения.
В обучающую программу “Трансформация 365” входит 8 тематических блоков и практикумов, которые направлены на полное изучение теоретического и практического материала, связанного с торговлей на фондовых биржах.
Тематические блоки обучающей программы:
Практикум “Психология в трейдинге”
“Старт на NYSE”
“Формализованные стратегии”
“Трейдинг в рыночный Штиль”
“SWING TRADING и среднесрочная торговля”
“In-Play стратегия”
Обучающий курс “Криптовалюта. С чего начать?”
“Эффективная автоматизация в трейдинге”
По нашей практике все тематические блоки направлены на практику и постоянное взаимодействие с трейдерами. Ежедневно на обучении кроме обычных уроков проводятся: онлайн конференции, вебинары, брифинги, разборы сделок, анализы недели и еще много всего.
После поверхностного ознакомления с программой можно подумать, что она только для начинающих трейдеров, но нет. Обучающая программа построена таким образом, что идет постоянное накопление и усложнение теоретического и практического материала, как снежный ком. И в итоге после обучения у любого трейдера, будет это начинающий или трейдер с опытом, у всех будет возможность стать профессионалом.
Кому подойдет данное обучение?
Кто только начал интересоваться трейдингом;
Тем, кто имеет опыт но не имеет позитивных результатов;
У кого нету своей торговой системы, или она не дает стабильности;
Всем неуверенным в трейдинге и в своих силах;
Тем, кому необходимы новые рабочие идеи и стратегии;
Если Вы заинтересованы обучаться и постоянно накапливать необходимые знания, тогда эта программа именно для Вас!
Разработчиком программы обучения и взаимодействия есть компания SDG Trade, а точнее группа профессиональных трейдеров, которые обучают только тому, что сами испытали и обучились на практике. Абсолютно все трейдера на сегодняшний день постоянно практикуются и параллельно обучают всех желающих. Только в этом обучении у Вас будет уникальная возможность пообщаться с трейдерами и убедиться в том, насколько они профессионально относятся к данной сфере и передают весь свой многолетний опыт и стаж ученикам.
Немного о компании:
Компания SDG Trade уже более 14 лет обучает трейдеров по всему миру, особенно она популярна в странах СНГ.
Команда трейдеров-практиков собралась для того, чтобы обучить трейдеров и показать, что зарабатывать желаемую сумму - возможно!
Мы в этом убедились и с уверенностью можем сообщить, что такое обучение будет стоить и своих денег и времени, ведь в команде собрались настоящие профессионалы, которые готовы поделиться и знаниями и опытом и конечно же обучить до результата! Не теряйте такой возможности, ведь такие качественные и полезные курсы можно найти только одни на 4 миллиона!
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