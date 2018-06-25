Представлена новая программа обучения и взаимодействия “Трансформация 365”

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Если вбить в поисковой системе словосочетание “обучение трейдингу”, то можно найти более четырех миллионов найденных результатов. Согласитесь - это много, и среди всего представленного в Интернете необходимо найти именно те курсы, которые по настоящему будут эффективны.

Мы провели небольшое исследование среди всех курсов, которые доступны в сети и определили, что есть те, которые стоят в первых рядах и доступны абсолютно всем по финансам и конечно же по времени, ведь они проходят в онлайн режиме.

Самые эффективные курсы по обучению трейдинга

Одними их таких курсов оказалась программа обучения и взаимодействия “Трансформация 365”. Она представляет собой ежедневное погружение в мир профессионального трейдинга на протяжении 12-ти месяцев обучения.

В обучающую программу “Трансформация 365” входит 8 тематических блоков и практикумов, которые направлены на полное изучение теоретического и практического материала, связанного с торговлей на фондовых биржах.

Тематические блоки обучающей программы:

Практикум “Психология в трейдинге”

“Старт на NYSE”

“Формализованные стратегии”

“Трейдинг в рыночный Штиль”

“SWING TRADING и среднесрочная торговля”

“In-Play стратегия”

Обучающий курс “Криптовалюта. С чего начать?”

“Эффективная автоматизация в трейдинге”

По нашей практике все тематические блоки направлены на практику и постоянное взаимодействие с трейдерами. Ежедневно на обучении кроме обычных уроков проводятся: онлайн конференции, вебинары, брифинги, разборы сделок, анализы недели и еще много всего.

Кому подойдет обучающая программа?

После поверхностного ознакомления с программой можно подумать, что она только для начинающих трейдеров, но нет. Обучающая программа построена таким образом, что идет постоянное накопление и усложнение теоретического и практического материала, как снежный ком. И в итоге после обучения у любого трейдера, будет это начинающий или трейдер с опытом, у всех будет возможность стать профессионалом.

Кому подойдет данное обучение?

Кто только начал интересоваться трейдингом;

Тем, кто имеет опыт но не имеет позитивных результатов;

У кого нету своей торговой системы, или она не дает стабильности;

Всем неуверенным в трейдинге и в своих силах;

Тем, кому необходимы новые рабочие идеи и стратегии;

Если Вы заинтересованы обучаться и постоянно накапливать необходимые знания, тогда эта программа именно для Вас!

Кто ведет обучение

Разработчиком программы обучения и взаимодействия есть компания SDG Trade, а точнее группа профессиональных трейдеров, которые обучают только тому, что сами испытали и обучились на практике. Абсолютно все трейдера на сегодняшний день постоянно практикуются и параллельно обучают всех желающих. Только в этом обучении у Вас будет уникальная возможность пообщаться с трейдерами и убедиться в том, насколько они профессионально относятся к данной сфере и передают весь свой многолетний опыт и стаж ученикам.

Немного о компании:

Компания SDG Trade уже более 14 лет обучает трейдеров по всему миру, особенно она популярна в странах СНГ.

Команда трейдеров-практиков собралась для того, чтобы обучить трейдеров и показать, что зарабатывать желаемую сумму - возможно!

Мы в этом убедились и с уверенностью можем сообщить, что такое обучение будет стоить и своих денег и времени, ведь в команде собрались настоящие профессионалы, которые готовы поделиться и знаниями и опытом и конечно же обучить до результата! Не теряйте такой возможности, ведь такие качественные и полезные курсы можно найти только одни на 4 миллиона!