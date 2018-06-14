Четверг 14 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Образование» Аспирантура НИТУ «МИСиС» под научным руководством ведущих ученых мира

Аспирантура НИТУ «МИСиС» под научным руководством ведущих ученых мира

Четверг, 14 Июня 2018 11:46
Аспирантура НИТУ «МИСиС» под научным руководством ведущих ученых мира Фото из открытых источников

НИТУ «МИСиС» запускает новый проект – набор в аспирантуру к ведущим ученым университета. Это уникальная возможность работать в составе международных исследовательских групп на базе современных лабораторий мирового уровня, проходить стажировки в ведущих университетах Европы и США. А также претендовать на ежемесячную стипендию до 30 000 рублей, которую предоставляет аспирантам ряд лабораторий.  Подробнее - в материале Planet Today.

 

НИТУ «МИСиС» создал этот проект, чтобы у талантливых молодых аспирантов была возможность учиться у лучших представителей научного сообщества, участвовать в ведущих международных конференциях и увеличивать публикационную активность в высокорейтинговых журналах. Среди направлений подготовки представлены: «Технологии материалов», «Физика и астрономия», «Электроника, радиотехника и системы связи» и другие.

 

В числе будущих научных руководителей 21 ученый, в том числе лауреаты государственных премий и победители конкурса Программы мегагрантов Правительства РФ. Среди них профессор Альдо ди Карло, широко известный специалист по широкоформатным солнечным батареям на основе перовскитов (h-index = 42). Результаты его исследований были использованы для создания семи компаний, занимающихся информационными и энергетическими технологиями и способствующих партнерству между частными и государственными организациями.

 

Профессор Андрей Голутвин, лидер эксперимента SHiP в CERN, всемирно известный специалист в области физики элементарных частиц. Профессор Алексей Устинов, один из наиболее известных в мире экспертов по длинным джозефсоновским переходам, обладатель Мегагранта Правительства РФ.

 

Как отмечает директор Центра подготовки кадров высшей квалификации НИТУ «МИСиС» Андрей Игнатов, сегодня ни один вуз не предлагает таких возможностей – в университете действуют более 30 лабораторий и 3 инжиниринговых центра мирового уровня. Будущие аспиратнты должны обладать хорошей научной подготовкой в выбранной области знаний и свободно владеть английским языком.

 

Вступительные испытания проходят в общем порядке, но при подаче заявления поступающий указывает, что хочет участвовать в конкурсе на обучение у ведущего ученого. Экзамен по специальной дисциплине включает в себя письменную и устную части. На собеседовании комиссия во главе с ведущим ученым оценивает представленные документы и определяет  конкурсный балл.

 

Всем аспирантам, поступившим на бюджет, при необходимости предоставляется комната в лучшем студенческом кампусе «Дом-коммуна». Ряд научных руководителей предоставляет аспирантам возможность получать стипендию в размере 30 000 рублей в месяц в течение первых двух лет обучения.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Образование   Теги НИТУ «МИСиС» Новости
Главное за сутки
Турция предложила России вместе производить С-500 Турция предложила России вместе производить С-500 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может поучаствовать в производстве российского ЗРК С-500. Об этом он сказал в интервью телеканалу 24 TV, пишет A Haber. По его словам,…
Дональд Трамп объяснил, почему Россию надо вернуть в G7 Дональд Трамп объяснил, почему Россию надо вернуть в G7 Почти четверть дискуссий на саммите "Большой семерки" в Канаде было посвящено России, поэтому лучше было бы вернуться к прежнему формату с участием Москвы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.…
Правительство РФ рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста Правительство РФ рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста Правительство в четверг на заседании рассмотрит законопроект, предполагающий внесение поправок в законодательство по вопросам назначения и выплаты пенсий, сообщает пресс-служба кабинета министров. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте…

Читайте также
Увеличение пенсионного возраста в России. Что нужно знать? Увеличение пенсионного возраста в России. Что нужно знать? Основной сценарий повышения пенсионного возраста, выбранный правительством Российской Федерации, предусматривает повышение возраста выхода на пенсию до шестидесяти пяти лет для мужчин и до шестидесяти трех для женщин. Однако это, по…
Сергей Бачин: Задача Павловской гимназии — растить и воспитывать будущую элиту страны, патриотов своего Отечества Сергей Бачин: Задача Павловской гимназии — растить и воспитывать будущую элиту страны, патриотов своего Отечества Учитель должен быть не ретранслятором знаний, а сценаристом и режиссером образовательных событий в жизни ребенка. Его задача создавать ситуации проживания и усвоения того опыта, который вступающий на путь взрослой жизни…
Яндекс.Погода: на выходных в Москве немного потеплеет Яндекс.Погода: на выходных в Москве немного потеплеет В выходные дни в Москве немного потеплеет, но жары ждать не приходится. По данным Яндекс.Погоды, в воскресенье днём будет около 14 °C — это на шесть градусов ниже среднего показателя…
Пассажирка самолета потребовала остановить лайнер на ходу Пассажирка самолета потребовала остановить лайнер на ходу "Остановите, я сойду", — кричала неадекватная пассажирка авиарейса "Мельбурн - Перт", чем несколько напугала других пассажиров. О странном инциденте в небе над Австралией сообщил портал ABC News. Происшествие, по уточненным…
Интернет и СМИ
Фото
Синее или зеленое? Определяем цвет озера Луиз Синее или зеленое? Определяем цвет озера Луиз

Озеро Луиз, или Лейк-Луиз - это сине-зеленое ледниковое озеро в Национальном парке Банф, известное с...

Видео

 

"Небесная кара". В Подмосковье Ил-76 по ошибке сбросил 40 тонн воды на ДПС

Опрос

Как вы оцениваете шансы российской сборной выйти из группы на ЧМ?

 

Анекдот дня

Американские школьники с нетерпением ждут каникул.

Теперь никаких уроков и тебя не убьют в школе как минимум до осени.

Еще »
Самые популярные материалы
Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами" Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами"
Эксперты: Глобальное потепление приведет к исчезновению инопланетян Эксперты: Глобальное потепление приведет к исчезновению инопланетян
Чем Трамп напугал Украину? Чем Трамп напугал Украину?
Центробанк должен вспомнить о своём конституционном долге Центробанк должен вспомнить о своём конституционном долге
Как Порошенко торпедирует попытки США усилить ВМС Украины Как Порошенко торпедирует попытки США усилить ВМС Украины
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.