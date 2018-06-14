Аспирантура НИТУ «МИСиС» под научным руководством ведущих ученых мира

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НИТУ «МИСиС» запускает новый проект – набор в аспирантуру к ведущим ученым университета. Это уникальная возможность работать в составе международных исследовательских групп на базе современных лабораторий мирового уровня, проходить стажировки в ведущих университетах Европы и США. А также претендовать на ежемесячную стипендию до 30 000 рублей, которую предоставляет аспирантам ряд лабораторий. Подробнее - в материале Planet Today.

НИТУ «МИСиС» создал этот проект, чтобы у талантливых молодых аспирантов была возможность учиться у лучших представителей научного сообщества, участвовать в ведущих международных конференциях и увеличивать публикационную активность в высокорейтинговых журналах. Среди направлений подготовки представлены: «Технологии материалов», «Физика и астрономия», «Электроника, радиотехника и системы связи» и другие.

В числе будущих научных руководителей 21 ученый, в том числе лауреаты государственных премий и победители конкурса Программы мегагрантов Правительства РФ. Среди них профессор Альдо ди Карло, широко известный специалист по широкоформатным солнечным батареям на основе перовскитов (h-index = 42). Результаты его исследований были использованы для создания семи компаний, занимающихся информационными и энергетическими технологиями и способствующих партнерству между частными и государственными организациями.

Профессор Андрей Голутвин, лидер эксперимента SHiP в CERN, всемирно известный специалист в области физики элементарных частиц. Профессор Алексей Устинов, один из наиболее известных в мире экспертов по длинным джозефсоновским переходам, обладатель Мегагранта Правительства РФ.

Как отмечает директор Центра подготовки кадров высшей квалификации НИТУ «МИСиС» Андрей Игнатов, сегодня ни один вуз не предлагает таких возможностей – в университете действуют более 30 лабораторий и 3 инжиниринговых центра мирового уровня. Будущие аспиратнты должны обладать хорошей научной подготовкой в выбранной области знаний и свободно владеть английским языком.

Вступительные испытания проходят в общем порядке, но при подаче заявления поступающий указывает, что хочет участвовать в конкурсе на обучение у ведущего ученого. Экзамен по специальной дисциплине включает в себя письменную и устную части. На собеседовании комиссия во главе с ведущим ученым оценивает представленные документы и определяет конкурсный балл.

Всем аспирантам, поступившим на бюджет, при необходимости предоставляется комната в лучшем студенческом кампусе «Дом-коммуна». Ряд научных руководителей предоставляет аспирантам возможность получать стипендию в размере 30 000 рублей в месяц в течение первых двух лет обучения.