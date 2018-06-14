Четверг 14 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Образование» BIOCAD объявил набор на подготовку специалистов в собственные R&D центры

BIOCAD объявил набор на подготовку специалистов в собственные R&D центры

Четверг, 14 Июня 2018 11:26
BIOCAD объявил набор на подготовку специалистов в собственные R&amp;D центры Фото из открытых источников

Биотехнологическая компания BIOCAD совместно с Санкт-Петербургским химико-фармацевтическим университетом Минздрава РФ объявили об открытии новой магистерской программы «Биоинженерия и биомедицина». Первый набор составит 15 человек, большинство из которых смогут продолжить свою карьеру в компании BIOCAD. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Согласно отчету аналитической компании Deloitte 63% российских фармацевтических компаний планируют в 2018 году увеличить размер заработной платы сотрудников в среднем на 7%. Отрасль считается ведущей в отношении размера и роста окладов работников. На новые заводы и лаборатории, которые открываются в рамках госпрограмм по импортозамещению, требуются квалифицированные кадры, и их дефицит не в состоянии решить даже высокие компенсационные пакеты.

 

Компания BIOCAD не единственная, кто пытается активно решать кадровый вопрос. Marathon Group открывает в этом году программу MBA в НИУ ВШЭ, «Рош» и «Р-Фарм» объявил о новых стажировках и стипендиях для студентов ПМГМУ имени И.М. Сечинова. Не менее активны и региональные вузы – Воронежский, Мордовский и Дальневосточный госуниверситеты объявили о программах сотрудничества с местными фармпроизводителями.

 

В рамках новой магистерской программы «Биоинженерия и биомедицина» студенты получат знания о современных биотехнологических методах, об особенностях поиска и разработки препаратов на основе моноклональных антител и о препаратах для генной терапии, о возрастающей роли информатики в процессе разработки, высокопроизводительном моделировании молекул, анализе больших данных, гибридных технологиях, автоматизации и роботизации и многом другом.

 

«Сегодня подготовка кадров для фармацевтической отрасли требует глубокого понимания реальных проблем процесса создания инновационных наукоемких лекарств, — считает Александр Карабельский. - Наша программа даст возможность студентам не только получить знания о последних открытиях и текущих исследованиях в данной области знаний, но и включаться в реальные исследовательские проекты уже с началом занятий в сентябре. Признаюсь, что в ближайшие годы нам потребуются не менее 10-15 биоинженеров ежегодно, знающих одновременно химию, биологию, способных работать как на высокоточном и производительном оборудовании в рамках научно-исследовательских проектов, так и на опытно-промышленных производственных участках, знающих при этом менеджмент и взаимосвязи биотехпроцессов».

 

Программы и курсы, дающие знания и навыки по анализу больших данных, с прошлого года стремительно набирают популярность – вслед за ростом спроса на аналитику в бизнесе. Согласно организации, администрирующей вступительные экзамены на магистерские программы в США GMAC, рост числа абитуриентов наблюдался в 74% курсов по анализу данных в 2017 году. По данным сайта hh.ru специалисты по направлениям «биоинформатика» и «биотехнология» с навыками анализа больших данных могут претендовать на оклад от 145 тысяч рублей и выше в Санкт-Петербурге и Москве.

 

Прием документов объявлен до 10 июля, на 27 июля назначено завершение вступительных испытаний, проводимых в Санкт-Петербургском химико-фармацевтическом университете Минздрава России.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Образование   Теги BIOCAD Новости
Главное за сутки
Турция предложила России вместе производить С-500 Турция предложила России вместе производить С-500 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может поучаствовать в производстве российского ЗРК С-500. Об этом он сказал в интервью телеканалу 24 TV, пишет A Haber. По его словам,…
Дональд Трамп объяснил, почему Россию надо вернуть в G7 Дональд Трамп объяснил, почему Россию надо вернуть в G7 Почти четверть дискуссий на саммите "Большой семерки" в Канаде было посвящено России, поэтому лучше было бы вернуться к прежнему формату с участием Москвы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.…
Правительство РФ рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста Правительство РФ рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста Правительство в четверг на заседании рассмотрит законопроект, предполагающий внесение поправок в законодательство по вопросам назначения и выплаты пенсий, сообщает пресс-служба кабинета министров. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте…

Читайте также
Увеличение пенсионного возраста в России. Что нужно знать? Увеличение пенсионного возраста в России. Что нужно знать? Основной сценарий повышения пенсионного возраста, выбранный правительством Российской Федерации, предусматривает повышение возраста выхода на пенсию до шестидесяти пяти лет для мужчин и до шестидесяти трех для женщин. Однако это, по…
Сергей Бачин: Задача Павловской гимназии — растить и воспитывать будущую элиту страны, патриотов своего Отечества Сергей Бачин: Задача Павловской гимназии — растить и воспитывать будущую элиту страны, патриотов своего Отечества Учитель должен быть не ретранслятором знаний, а сценаристом и режиссером образовательных событий в жизни ребенка. Его задача создавать ситуации проживания и усвоения того опыта, который вступающий на путь взрослой жизни…
Яндекс.Погода: на выходных в Москве немного потеплеет Яндекс.Погода: на выходных в Москве немного потеплеет В выходные дни в Москве немного потеплеет, но жары ждать не приходится. По данным Яндекс.Погоды, в воскресенье днём будет около 14 °C — это на шесть градусов ниже среднего показателя…
Пассажирка самолета потребовала остановить лайнер на ходу Пассажирка самолета потребовала остановить лайнер на ходу "Остановите, я сойду", — кричала неадекватная пассажирка авиарейса "Мельбурн - Перт", чем несколько напугала других пассажиров. О странном инциденте в небе над Австралией сообщил портал ABC News. Происшествие, по уточненным…
Интернет и СМИ
Фото
Синее или зеленое? Определяем цвет озера Луиз Синее или зеленое? Определяем цвет озера Луиз

Озеро Луиз, или Лейк-Луиз - это сине-зеленое ледниковое озеро в Национальном парке Банф, известное с...

Видео

 

"Небесная кара". В Подмосковье Ил-76 по ошибке сбросил 40 тонн воды на ДПС

Опрос

Как вы оцениваете шансы российской сборной выйти из группы на ЧМ?

 

Анекдот дня

Американские школьники с нетерпением ждут каникул.

Теперь никаких уроков и тебя не убьют в школе как минимум до осени.

Еще »
Самые популярные материалы
Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами" Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами"
Эксперты: Глобальное потепление приведет к исчезновению инопланетян Эксперты: Глобальное потепление приведет к исчезновению инопланетян
Чем Трамп напугал Украину? Чем Трамп напугал Украину?
Центробанк должен вспомнить о своём конституционном долге Центробанк должен вспомнить о своём конституционном долге
Как Порошенко торпедирует попытки США усилить ВМС Украины Как Порошенко торпедирует попытки США усилить ВМС Украины
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.