BIOCAD объявил набор на подготовку специалистов в собственные R&D центры

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Биотехнологическая компания BIOCAD совместно с Санкт-Петербургским химико-фармацевтическим университетом Минздрава РФ объявили об открытии новой магистерской программы «Биоинженерия и биомедицина». Первый набор составит 15 человек, большинство из которых смогут продолжить свою карьеру в компании BIOCAD. Подробнее - в материале Planet Today.

Согласно отчету аналитической компании Deloitte 63% российских фармацевтических компаний планируют в 2018 году увеличить размер заработной платы сотрудников в среднем на 7%. Отрасль считается ведущей в отношении размера и роста окладов работников. На новые заводы и лаборатории, которые открываются в рамках госпрограмм по импортозамещению, требуются квалифицированные кадры, и их дефицит не в состоянии решить даже высокие компенсационные пакеты.

Компания BIOCAD не единственная, кто пытается активно решать кадровый вопрос. Marathon Group открывает в этом году программу MBA в НИУ ВШЭ, «Рош» и «Р-Фарм» объявил о новых стажировках и стипендиях для студентов ПМГМУ имени И.М. Сечинова. Не менее активны и региональные вузы – Воронежский, Мордовский и Дальневосточный госуниверситеты объявили о программах сотрудничества с местными фармпроизводителями.

В рамках новой магистерской программы «Биоинженерия и биомедицина» студенты получат знания о современных биотехнологических методах, об особенностях поиска и разработки препаратов на основе моноклональных антител и о препаратах для генной терапии, о возрастающей роли информатики в процессе разработки, высокопроизводительном моделировании молекул, анализе больших данных, гибридных технологиях, автоматизации и роботизации и многом другом.

«Сегодня подготовка кадров для фармацевтической отрасли требует глубокого понимания реальных проблем процесса создания инновационных наукоемких лекарств, — считает Александр Карабельский. - Наша программа даст возможность студентам не только получить знания о последних открытиях и текущих исследованиях в данной области знаний, но и включаться в реальные исследовательские проекты уже с началом занятий в сентябре. Признаюсь, что в ближайшие годы нам потребуются не менее 10-15 биоинженеров ежегодно, знающих одновременно химию, биологию, способных работать как на высокоточном и производительном оборудовании в рамках научно-исследовательских проектов, так и на опытно-промышленных производственных участках, знающих при этом менеджмент и взаимосвязи биотехпроцессов».

Программы и курсы, дающие знания и навыки по анализу больших данных, с прошлого года стремительно набирают популярность – вслед за ростом спроса на аналитику в бизнесе. Согласно организации, администрирующей вступительные экзамены на магистерские программы в США GMAC, рост числа абитуриентов наблюдался в 74% курсов по анализу данных в 2017 году. По данным сайта hh.ru специалисты по направлениям «биоинформатика» и «биотехнология» с навыками анализа больших данных могут претендовать на оклад от 145 тысяч рублей и выше в Санкт-Петербурге и Москве.

Прием документов объявлен до 10 июля, на 27 июля назначено завершение вступительных испытаний, проводимых в Санкт-Петербургском химико-фармацевтическом университете Минздрава России.