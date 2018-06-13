Волшебство катализа: химик с мировым именем прочтет лекцию в СПбГУ

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15 июня в Санкт-Петербургском государственном университете состоится открытая лекция президента Центра структурной химии Университета Лиссабона профессора Арманду Помбейру. Темой выступления одного из мировых лидеров в области координационной химии, катализа и электрохимии станет «Волшебство катализа». Подробнее - в материале Planet Today.

Профессор Арманду Помбейру — член Национальной академии наук Португалии, аффилированный член Международного союза чистой и прикладной химии (ИЮПАК), лауреат целого ряда престижных премий в области науки и техники.

Сфера его научных интересов затрагивает активацию малых молекул применительно к нуждам фармакологии, биологии и химической промышленности; инженерию кристаллов на основе координационных соединений; изучение химических реакций в нестандартных средах (сверхкритические флюиды и ионные жидкости).

Лекция профессора Помбейру будет посвящена применению катализа в химии как некого магического инструмента. Катализ — это ускорение химических реакций под действием веществ (катализаторов), которые сами в ходе реакции не изменяются. Это важное химическое явление, которое играет огромную роль в жизни человека. Катализаторы активно применяются в медицине и биологии, при переработке нефти, в охране окружающей среды и промышленности.

Ученый расскажет об основах катализа, приведет примеры из промышленности и биологии, а также поделится результатами собственных исследований. Также будут затронуты такие темы, как функционализация алканов, применение воды в качестве промотора, окисление в водной среде, гидролиз нитрилов и электроокисление тиолов.

Эти примеры иллюстрируют гомогенный и иммобилизованный катализ, металлоорганокатализ и электрокатализ. Используемые виды катализаторов представляют собой координационные соединения переходных металлов, включая амавадин — интереснейший природный комплекс ванадия, который содержится в некоторых видах мухоморов.