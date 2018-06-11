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Учителям в РФ обеспечат допвыплаты за подготовку к ЕГЭ

Понедельник, 11 Июня 2018 11:14
Учителям в РФ обеспечат допвыплаты за подготовку к ЕГЭ Фото из открытых источников

Российские учителя со следующего года смогут рассчитывать на дополнительные выплаты. Они будут гарантированы педагогам, занимающихся подготовкой учеников 9 и 11 классов к ЕГЭ. Депутаты Госдумы РФ уже рассматривают соответствующий законопроект.

 

Следует отметить, что эта норма уже и так нашла прописку в законе об образовании, однако, к сожалению, выполняют ее не все субъекты РФ. Именно поэтому следует обратить внимание на прозрачную систему выплат в столице. Об этом рассказал портал Москва News.

 

Как сообщил глава московского Депобразования Исаак Калина, в главном городе нашей страны учителям и специалистам, отвечающим за организацию и проведение ЕГЭ, работу оплачивают отдельно.

 

Это происходит согласно решению мэра Сергея Собянина. Перечень сумм компенсаций можно найти на портале «Школа большого города». Также любой работник школы может найти их в своем «расчетнике» в конце месяца.

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Волкова Алена Опубликовано в Образование   Теги Новости Образование
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