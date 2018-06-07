Сергей Бачин: Задача Павловской гимназии — растить и воспитывать будущую элиту страны, патриотов своего Отечества

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Учитель должен быть не ретранслятором знаний, а сценаристом и режиссером образовательных событий в жизни ребенка. Его задача создавать ситуации проживания и усвоения того опыта, который вступающий на путь взрослой жизни человек приобретает путем личных проб и ошибок. Так считают в Павловской гимназии, где к процессу образования подходят весьма нестандартно.

В Павловской гимназии абсолютно все отличается от привычной школы, начиная с времени обучения и организации уроков, до подхода учителей к подаче знаний и отношения самих учеников к учебе.

Учебный год в Павловской гимназии разделен не на четверти, а состоит из пяти модулей с равным количеством каникул. По словам руководства школы, такой подход позволяет обучать детей, не нарушая их биологических часов. Отличается в гимназии и каждый учебный день. Несмотря на то, что в школе есть и уроки, и звонки на перемену, в учебной программе нет четко зафиксированных часов обучения предметам. Весь процесс проходит плавным потоком.

В отличие от муниципальных школ, где чаще используется одна технология, в Павловской гимназии применяются сразу несколько десятков методик, и преподаватели могут сами выбирать наиболее подходящую для темы занятия и конкретного класса. При этом, большое значение отводится самостоятельной работе учеников и творческому подходу к обучению.

В арсенале преподавателей Павловской гимназии такие эффективные практики, как проектный метод, интегрированный подход, безотметочное обучение, технология перевернутого урока и много других технологий и методик.

Как отмечает директор Павловской гимназии Ольга Рагожина:«Выбор педагогических технологий идет не от учителя, а от детей и их потребностей». При этом, преподаватели Павловской гимназии считают, что методика является не целью образования, а его средством, равно, как и академические знания.

Несмотря на большую свободу в гимназии существуют определенные правила и нормы. Причем в основу правил заложен принцип взаимного уважения между учителями и учениками. В стенах учебного заведения действует свой кодекс, которого должны придерживаться все учителя и ученики, независимо от статуса и финансового состояния их родителей.

Отличительной особенностью Павловской гимназии является и то, что здесь твердо уверены – неспособных детей нет. У каждого ребенка разный темп восприятия и усвоения информации. По мнению учителей, важно вовремя заметить сложности и объяснить непонятные места еще раз. Особенно дополнительное внимание необходимо учащимся 6-7 классов. Именно в этом возрасте происходит яркое формирование характера, и многие подростки попадают в «демотивационные ямы».

Основной целью обучения в Павловской гимназии является формирование у подрастающего поколения потребности непрерывного развития, умения задавать вопросы и сомневаться, быть автором собственной жизни.

Павловская гимназия находится между Новорижским шоссе и Павловской слободой, неподалеку от Сергиевской церкви. Учебный комплекс расположен на площади в 10 га и состоит из нескольких корпусов, стадиона, просторного внутреннего двора, яблоневого сада, оранжереи и детского сада.

Делая небольшой экскурс в историю появления этого необычного для системы российского образования учебного заведения, нельзя не отметить заслугу его идейного создателя. Павловская гимназия появилась благодаря инициативе известного российского девелопера, руководителя крупных строительных проектов «Завидово» и «Ярославское взморье», главы ГК «Агранта», а также главы попечительского совета самой гимназии Сергея Бачина.

Идея создания учебного заведения появилась у Сергея Викторовича около 12 лет назад во время проектирования коттеджного поселка на Новорижском шоссе. На тот момент в районе шло активное строительство жилой недвижимости, но совершенно не было соответствующей инфраструктуры – школ, кафе, магазинов.

Подготовка к строительству учебного заведения началась для девелопера с изучения литературы по архитектуре и образованию. При планировании структуры будущего здания школы Сергей Бачин руководствовался тем, что школьная система может меняться примерно раз в десятилетие, а учебные комплексы строятся на 100 лет. В процессе проектирования он изучил историю образования и каким образом изменения в ней отражались на конструкции школьных сооружений. В результате была создана такая модель, которая позволяла производить модернизацию внутренней части здания. Это было просто необходимо, так как в планах предпринимателя было не просто построить школу, а возвести учебный комплекс с развитой инфраструктурой и современным техническим оснащением.

Немаловажное значение сыграл и личный опыт Сергея Бачина, в основу которого легла воспитавшая его советская система образования в уникальном сочетании с практиками лучших частных учебных заведений США, где Сергей Викторович жил несколько лет. Имеющийся у предпринимателя багаж знаний, финансовые возможности и желание реализовать в жизнь модель идеальной, в его понимании, школы, позволили ему воплотить свою мечту в реальности.

Сергей Бачин вспоминает, что когда он в 1998 году вернулся на Родину, то застал систему образования в запущенном состоянии, отражавшей общее состояние страны на тот момент. Ни одно из имевшихся в России учебных заведений не отвечало его модели «идеальной школы». «Было больно смотреть, как рушится все то, чем был силен Советский Союз…», - говорит Бачин. Именно в тот момент, по словам Бачина, к нему пришло осознание необходимости принять участие в жизни страны и что-то изменить. «Я хочу жить на родине, здесь воспитывать своих детей, чтобы мои дети и внуки и внуки внуков жили здесь», - говорит предприниматель.

Одной из причин основания в России достойных учебных заведений Сергей Бачин называет то, что социальная адаптация ребенка должна проходить рядом с родителями, в родной для него стране. Обучение детей в престижных зарубежных школах, безусловно, дает качественное образование и весомый багаж знаний, однако способствует появлению огромной пропасти во взаимопонимании между родителями и детьми. Кроме того, отмечает девелопер, нужно помнить, что у каждой страны есть свои культурные ценности, которые прививаются как раз-таки на этапе обучения в школе. Получается, что, отправляя детей на обучение в другие страны, родители разрывают их культурную связь с Родиной.

В качестве главной задачи Павловской гимназии Сергей Бачин видит воспитание полноценных граждан России, будущую элиту страны и патриотов, не только знающих историю своей страны, но и понимающих ее, разделяющих духовные ценности и имеющих правильные социальные ориентиры.

В чем заключается понятие «элита» по Бачину? В данное понятие входит хорошее образование, высокий социально-культурный уровень, а также осознание ответственности не только за себя, но за всю страну и общество.

Сергей Бачин подчеркивает значимость образования детей именно в России для будущей элиты страны, как определяющее их политическое, экономическое и духовное становление, поскольку через 5-10 лет эти дети будут управлять страной.

И, именно эти идеи стали основой идеологии Павловской гимназии, ее миссии и ценностей.

Сергей Бачин, выпускник физического факультета МГУ, окончил высшее учебное заведение в 1987 году, в 1992 году уехал в США, где получил степень «Mастера делового администрирования», а также сертификаты «CMA — сертифицированный специалист по управленческому учету» и «CPA — сертифицированный аудитор». Несколько лет проработал в компании Pratt & Whitney, специализирующейся на производстве авиадвигателей. В 1998 году Сергей Бачин вернулся в Россию. Долгое время работал в структурах холдинговой компании «Интеррос» Владимира Потанина. В 2003 году занял должность гендиректора девелоперской компании «Открытые инвестиции» (ОАО «ОПИН»), а в 2009 году был назначен руководителем проекта по строительству горного курорта «Роза Хутор», принимавшем в 2014 году Олимпийские игры.

Сергей Бачин является главой группы компаний «Агранта», созданной в 2008 году. Структурами ГК «Агранта» реализуется ряд крупномасштабных проектов, в том числе два девелоперских проекта по созданию туристическо- рекреационных кластеров в Тверской и Ярославской областях – «Завидово» и «Ярославское взморье». В 2011 года оба этих проекта являются участниками федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма. В группу компаний «Агранта» входит также сельскохозяйственный холдинг «АгриВолга», специализирующийся на производстве органической продукции. В 2013 году по инициативе Бачина в России был создан Национальный органический союз. В 2016 году Сергей Викторович опубликовал свою книгу «Органика. Мифы и реальность», в которой в доступной для читателя форме изложены основы органического производства, а также рассказывается об основных заблуждениях потребителей «органики».