Более ста детей провели свои первые научные эксперименты на открытых уроках «Мира исследователей Henkel» 1 июня

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В День защиты детей в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах в четвертый раз открылась детская исследовательская лаборатория Henkel. 113 детей изучили строение кожи человека, своими руками изготовили увлажняющий крем и узнали, зачем заботиться об окружающей среде и своем здоровье. Подробнее - в материале Planet Today.

Может ли второклассник провести настоящее научное исследование? Да – если он пришел на открытые уроки «Мира исследователей Henkel». Здесь детям выдают белые халаты, защитные очки, пробирки и помогают сделать первые в их жизни научные эксперименты – например, измерить кислотность лимонада индикаторной бумагой, чтобы определить, вреден ли лимонад для зубов?

Открытые уроки «Мира исследователей Henkel» в честь Дня защиты детей во Дворце пионеров с большим успехом прошли уже в четвертый раз. Новшеством этого года стала тема «Косметика и средства личной гигиены» – первая половина каждого урока была посвящена ей. Ребята узнали, как устроена кожа человека и из каких ингредиентов состоит шампунь. А еще юные испытатели своими руками изготовили увлажняющий крем из масел, эмульгатора и воды – получилось целых 13,5 литров крема!

«Очень понравилось делать крем своими руками. В следующий раз постараюсь его сделать дома самостоятельно. А вообще, хочу стать химиком, чтобы каждый день смешивать разные ингредиенты», – Софья Кантышева, участница занятий.

«Ученому нужны пробирки, чтобы смешивать разные ингредиенты и получать новое вещество. Мы, например, сегодня делали крем. Было очень круто, мне понравилось!» – Екатерина Смирнова, участница занятий.

Во второй части уроков – на тему «Устойчивого развития» – маленькие исследователи с помощью индикаторной бумаги определили кислотность уксуса, лимонада и воды. Этот эксперимент помог выяснить, из-за чего появляется кариес на зубах и как его избежать. Ребята пообещали, что будут регулярно чистить зубы и есть меньше сладостей – а значит, есть надежда, что по итогам открытых уроков от кариеса удастся спасти больше 3,5 тысяч зубов. Юные участники также познакомились с термином «экология» и убедились в необходимости разделять и перерабатывать мусор – в итоге на 113 ответственных потребителей стало больше.

«На занятиях мы узнали, как сладкое влияет на наши зубы. Теперь буду есть меньше сладкого. На уроке понравилось делать крем. Дома я тоже очень часто провожу эксперименты, но это был новый для меня. В будущем обязательно стану ученым, чтобы знать состав всего», – Даниил Безденежных, участник занятий.

«Дети обожают исследовать все новое и узнавать, как устроен мир: возраст 8-10 лет – самый подходящий, чтобы заинтересовать ребенка наукой. Школьной программе зачастую не хватает интерактивности, а на занятиях «Мира исследователей Henkel» каждый ребенок может почувствовать себя настоящим ученым, провести увлекательные эксперименты и проанализировать их результаты – при таком подходе знания усваиваются легко. В этом году мы впервые провели открытые уроки по теме «Косметика и средства личной гигиены» – дети были в восторге от изготовления крема», – комментирует Дарья Мартюхова, преподаватель программы «Мир исследователей Henkel».