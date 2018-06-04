Преподаватели Puzzle English снялись голыми в поддержку рыбного флешмоба Голливудских суперзвезд

Фото из открытых источников

Преподаватели Puzzle English решили присоединиться к всемирному флэшмобу в защиту животных и сняться обнажёнными с рыбами в руках.

К благотворительной акции, инициированной компанией Fishlove и посвящённой борьбе за запрет жестоких способов рыбной ловли, уже присоединились сотни голливудских актёров и других знаменитостей, в том числе Джиллиан Андерсон (агент Скалли из «Секретных материалов»), Джош Бролин (Танос из «Мстителей»), Хелена Бонем Картер (Беллатрикс Лестрейндж из саги о «Гарри Поттере») и другие узнаваемые персоны большого экрана. Главным условием для участия в фотосессии являются любовь к животным и согласие позировать для фотографа aunaturel в обнимку с обитателем морских глубин.

«Мы с радостью решили присоединиться к инициативе Fishlove, массово поддержанной голливудскими знаменитостями. Рыбы занимают важное место в пищевой цепочке и в рационе людей, однако мы не вправе отказывать им возможности отойти в иной мир безболезненно. Для участия в фотосессии мы выбрали Сэма– по мнению пользователей, самого привлекательного из преподавателей нашего сервиса. Надеемся, что наши подписчики по достоинству оценят столь смелый шаг и поддержат данную акцию гуманизма по отношению к живой природе»,– комментирует инициативу основатель и генеральный директор сервиса Puzzle English Александр Антонов.

В качестве экспонатов для специальной фотосессии преподаватели Puzzle English выбрали щуку – рыбу, весьма популярную в России и обладающую/ хорошей репутацией благодаря народному фольклору.