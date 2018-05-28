Пробирки и научные эксперименты: детская исследовательская лаборатория вновь откроется 1 июня на Воробьевых горах

Как сделать крем своими руками? Из каких ингредиентов состоит шампунь? Зачем экономить воду и электричество? Ответы на эти и другие вопросы узнают дети – участники открытых уроков «Мира исследователей Henkel», которые пройдут 1 июня в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах. Подробнее - в материале Planet Today.
В лаборатории знаний дети откроют для себя удивительный мир науки и проведут свои первые в жизни научные эксперименты. В этом им помогут опытные педагоги и лабораторный инвентарь: белые халаты, защитные очки, пробирки и различные ингредиенты.
Открытые уроки «Мира исследователей Henkel» в честь Дня защиты детей проводятся уже в четвертый раз. В этом году занятия объединят две темы: «Косметика и средства личной гигиены» и «Устойчивое развитие». Ребята изучат строение кожи человека, состав шампуня, узнают о действии косметики на организм и даже изготовят увлажняющий крем своими руками. Также они разберутся в том, зачем беречь окружающую среду, экономить природные ресурсы и заботиться о своем здоровье.
Программа рассчитана на школьников 7-12 лет: чтобы юным исследователям не было скучно постигать азы естественных наук, занятия организованы в интерактивной, игровой форме. Всего состоится 5 открытых уроков (расписание ниже), длительность каждого – примерно 1 час. Чтобы еще больше заинтересовать ребят наукой, в течение всего дня будет проходить веселая научная викторина с призами.
Открытые уроки организуются в рамках масштабного мероприятия «Город чемпионов», приуроченного ко Дню защиты детей и Чемпионату мира по футболу. 1 июня в Московском Дворце пионеров ребят и их родителей ждут спортивные игры, шоу мыльных пузырей, концерты, мастер-классы, квест и многое другое.
Расписание занятий:
10:30 – 11:30 – регистрация
11:30 – 12:30 – Урок 1
12:45 – 13:45 – Урок 2
14:00 – 15:00 – Урок 3
15:15 – 16:15 – Урок 4
16:30 – 17:30 – Урок 5
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