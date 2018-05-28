Какой формат обучения более эффективен?

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На протяжении длительного времени специалисты были уверены, что основная задача учителя и педагога — это передача знаний ученику, а также контроль того, чтобы эти знания были хорошо усвоены.

Но ученые решили провести несколько исследований, результаты которых показывают, что ученики российских школ имеют определенные трудности, когда дело касается практики. Особенно в ситуации, когда подростку необходимо использовать полученные знания из различных областей науки на практике.

Именно поэтому очень часто старшеклассники, особенно выпускники девятых и одиннадцатых классов, которым необходимо сдавать государственный экзамен, обращаются к репетиторам. Сегодня мы разберемся, какие существуют основные формы обучения, а также какую из них можно считать самой эффективной и самой успешной.

Современная педагогика предполагает три основные формы обучения:

- групповая;

- коллективная;

- индивидуальная.

Группа — это небольшой класс, зачастую такие группы формируются до дести человек, поэтому преподаватель может уделить должное внимание каждому ученику. Эта форма обучения предполагает общение детей друг с другом, что невозможно при индивидуальном обучении. При коллективной форме обучения есть здоровый «дух соперничества», когда ученик смотрит на других и не хочет отставать, а стремится быть лучше других, показывать более высокие результаты.

Если говорить об индивидуальной форме обучения, то стоит отметить следующие преимущества:

1. При таком методе, репетитор все свое время посвящает лишь одному ученику, поэтому может выявить все его ошибки и пробелы в знаниях. Таким образом достигается наибольший эффект. Репетитору нет нужды находить подход и необходимый мотиватор для десятка учеников. Он может посвятить все свое время и внимание одному обучаемому.

2. Есть возможность составить индивидуальный график занятий и при необходимости их переносить, что невозможно при групповых уроках.

Последний не разобранный метод обучения — это коллективный метод обучения. Он больше подходит для школ, где в одном классе находится около тридцати человек. Для репетиторства и подготовки к Единым государственным экзаменам вне школы такая форма обучения не подходит совершенно. Основное его преимущество — это такой же здоровый дух соперничества, как и в групповой форме обучения.

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