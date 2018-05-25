Международная школа для гармоничного развития ребенка

Не секрет, что сегодня помимо государственных общеобразовательных учреждений у родителей есть возможность отправить своего ребенка в частные международные учебные заведения, которые выгодно отличаются от обычных школ организацией учебного процесса и личностным подходом к каждому ученику. Прекрасным примером является Британская международная школа.
Здесь получают образование дети дошкольного и школьного возраста до 18 лет, обучаясь в Британском или в Российском отделениях. Весь учебный процесс в школе построен таким образом, чтобы у ребят сформировались:
В Британской международной школе обучение проходит по Английской национальной программе или по программе Международного бакалавриата (IB). Во время учебы ребята:
В Российском отделении ученики воспитательно-образовательный процесс проходит в нескольких направлениях:
В распоряжении учеников – прекрасно оборудованные классы, спортивные залы и современная библиотека. Ребята имеют возможность заниматься рисованием, музыкой, танцами, шахматами, пробовать себя в театральных кружках, балетом, футболом, гимнастикой. Кроме того, нацеленный на высокий результат коллектив создает прекрасную атмосферу всеобщей вовлеченности в процесс. Дети чувствуют себя здесь уверенно, прекрасно адаптируются.
Задача школы – воспитывать грамотных, культурных, активных молодых людей, которые смогут стать достойными членами современного общества в любой стране, с чем она отлично справляется. Многочисленные положительные отзывы учеников и их родителей на официальном сайте еще раз подтверждают качество образования, которое получить здесь может каждый. На сайте школы всегда можно узнать всю необходимую информацию об условиях поступления и предлагаемых учебных программах для детей.
По окончании школы ребята свободно владеют английским языком и могут продолжить учебу в лучших университетах нашей страны и за рубежом.
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