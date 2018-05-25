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Puzzle English открыл раздел «Тренажёр английской грамматики»

Пятница, 25 Мая 2018 12:41
Puzzle English открыл раздел «Тренажёр английской грамматики» Фото из открытых источников

Образовательный онлайн-сервис Puzzle English – один из лидеров отечественной индустрии онлайн-обучения иностранным языкам, запустил интерактивный тренажёр для освоения  английской грамматики.

 

Тренажер учит пользователей выбирать верные слова и расставлять их в правильном порядке в  предложении:  составлять вопросы, верно строить отрицание, определять грамматические признаки глагола и правильно выбирать его различные формы, а также тренироваться в выборе правильных предлогов. 

 

Тренажер позволяет продвинутым пользователям повысить сложность заданий могут, отключив в ряд полезных для новичков функций. Например, в настройках можно убрать показ в задании текста фразы на английском, оставив лишь её звуковое воспроизведение. Также можно отключить привычный режим сбора правильной версии предложения из «паззлов» со словами и набирать ответ на клавиатуре. Как вариант, учащийся может использовать режим подбора заданий по сложности. В этом случае каждое последующее задание будет подбираться системой с учётом успешности выполнения предыдущего упражнения. 

 

«Фундаментальное знание грамматической структуры английского предложения и систематические тренировки на «Тренажёре грамматики» – залог быстрого прогресса в обучении. Новый раздел отлично подходит для освоения ключевых грамматических конструкций английского языка в лёгкой и непринуждённой игровой форме», – считает основатель и генеральный директор образовательного онлайн-сервиса Puzzle English Александр Антонов. 

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Волкова Алена Опубликовано в Образование   Теги Новости Английский язык
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