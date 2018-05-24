Тамбов заинтересовался опытом Московской системы образования

Представители системы образования Тамбова хотят взять на заметку богатый московский опыт. В частности, они проявляют повышенный интерес к столичному подходу к подготовке кадрового резерва. Об этом сообщил сайт «Только что».
Различные города РФ уже неоднократно выражали восхищение высочайшей эффективностью столичной образовательной системы, что убедительно доказывает верно принятое в 2010 году решение об ее реорганизации. По словам главы столичного Депобразования Исаака Калины, сейчас мегаполис может похвастаться высокопрофессиональным корпусом из шестисот директоров. В настоящее время они реализуют инициативу местного мэра Сергея Собянина по созданию Стратегии образования Москвы, — уточнил управленец.
Относительно резерва директоров следует отметить, что более 400 человек занимаются в столице в Школе будущего директора. Она базируется в Московском центре качества образования.
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