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Тамбов заинтересовался опытом Московской системы образования

Четверг, 24 Мая 2018 10:13
Тамбов заинтересовался опытом Московской системы образования Фото из открытых источников

Представители системы образования Тамбова хотят взять на заметку богатый московский опыт. В частности, они проявляют повышенный интерес к столичному подходу к подготовке кадрового резерва. Об этом сообщил сайт «Только что».

 

Различные города РФ уже неоднократно выражали восхищение высочайшей эффективностью столичной образовательной системы, что убедительно доказывает верно принятое в 2010 году решение об ее реорганизации. По словам главы столичного Депобразования Исаака Калины, сейчас мегаполис может похвастаться высокопрофессиональным корпусом из шестисот директоров. В настоящее время они реализуют инициативу местного мэра Сергея Собянина по созданию Стратегии образования Москвы, — уточнил управленец.

 

Относительно резерва директоров следует отметить, что более 400 человек занимаются в столице в Школе будущего директора. Она базируется в Московском центре качества образования.

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Волкова Алена Опубликовано в Образование   Теги Новости Образование
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