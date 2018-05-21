ФИОП объявил конкурс научно-популярных видеоблогеров «Наноразборка»

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Фонд инфраструктурных и образовательных программ объявил о начале конкурса «Наноразборка», в котором популярные видеоблогеры, специализирующиеся на научно-популярных темах, рассказывают о работе проектных компаний РОСНАНО. Подробнее - в материале Planet Today.

Авторским командам предоставили возможность посетить девять предприятий наноиндустрии и снять о них фильмы. Работы можно увидеть на специально созданной под проект кросс-блогерской платформе nanorazborka.ru. Все желающие могут проголосовать за три наиболее понравившиеся работы. На Startup Village 2018 в Сколково победителю конкурса, набравшему наибольшее количество голосов зрителей, главный приз и звание научно-популярного канала № 1 вручит 31 мая председатель правления РОСНАНО Анатолий Чубайс. Наиболее активные зрители смогут получить билеты на церемонию награждения, где у них будет возможность пообщаться с участниками конкурса.

На конкурс представили свои работы известные YouTube-каналы:

- Артур Шарифов (730 тыс. подписчиков) раскрывает секреты той технологической революции, которую готовит завод по производству одностенных углеродных нанотрубок OCSiAl;

- Борис Цацулин (340 тыс. подписчиков) поможет проследить, как в фармацевтической компании «НоваМедика» таблетки делают умными;

- КИК ОБЗОР (650 тыс. подписчиков) удивит всех тем, что продукция компании «Микрон» есть в кармане почти у каждого россиянина;

- «Научпок» (1500 тыс. подписчиков) объяснил, как ищут рак с помощью радиоактивных препаратов в центрах «ПЭТ-Технолоджи», которые открыты уже в десяти городах России;

- «Физика от Побединского» (350 тыс. подписчиков) рассказал о Группе компаний НТ-МДТ, где производятся сканирующее зондовые микроскопы, дающие возможность заглянуть в наномир;

- «Химия – просто» (170 тыс. подписчиков) показал, как в Новосибирске на единственном в России заводе литий-ионных аккумуляторов «Лиотех» делают самые мощные в стране накопители электроэнергии, и где они применяются;

- «Чудо техники» (540 тыс. подписчиков) побывал в Мордовии и снял фильм о том, чем занимается компания «Оптоволоконные системы»;

- QWERTY (820 тыс. подписчиков) выпишет рецепты биофармацевтической компании НАНОЛЕК;

- SciOne (410 тыс. подписчиков) после посещения Нанотехнологического центра композитов предрекает замену многих традиционных материалов новыми – более легкими, более прочными, более практичными.

Фонд не ставил никаких условий по содержанию роликов и не вмешивался в работу авторов.

Голосование будет продолжаться вплоть до церемонии награждения 31 мая 2018 года.

Перед началом конкурса его участники на встрече с главой РОСНАНО Анатолием Чубайсом рассказали о целях своих проектов. «В какой-то момент я понял, что намного эффективнее не преподавать, не решать нудные задачи, а увлекать, заражать любовью к науке, - поделился Дмитрий Побединский, физик по образованию, окончивший факультет физики космических исследований МФТИ. - На своем канале я рассказываю обо всех интересных природных явлениях, которые можно объяснить с точки зрения физики – о теории относительности, природе времени и пространства, о черных дырах. Кроме того, рассказываю о новых технологиях. Но делаю это простым языком».

Канал SciOne выпускает волонтерская команда, которая занимается проектом в свободное от основной работы время, рассказал его сооснователь и шеф-редактор Владислав Гончарук, журналист-международник. «Вместе с друзьями мы как-то решили, что жизнь уходит, а хочется сделать что-то полезное. Единственная задумка SciOne - сделать науку популярнее. Изначальная идея была идеалистически-романтическая – чтобы про науку смотрела молодежь», - признался блогер.

Посмотреть на предприятия РОСНАНО глазами блогеров можно на сайте nanorazborka.ru. Голосование за лучшие по-вашему мнению ролики будет продолжаться до 31 мая. Но чтобы получить шанс попасть на конференцию Startup Village, свой голос надо отдать до конца дня 27 мая.