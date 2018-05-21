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Привлечение столичного опыта помогло образовательной системе Республики Дагестан

Понедельник, 21 Мая 2018 08:28
Привлечение столичного опыта помогло образовательной системе Республики Дагестан Фото из открытых источников

В рамках Всероссийской олимпиады школьников произошло историческое событие. Впервые в истории дагестанского образования его учащимся удалось стать призерами этой олимпиады. В результате троим этим ребятам предоставили право поступления в любой отечественный ВУЗ вне конкурса и без учета баллов ЕГЭ. Об этом рассказывает сайт Москва News.

 

Сообщается, что этому успеху ребят из Дагестана способствовал приход в минувшем году на пост заместителя министра образования республики Алексея Карпухина. Ранее он был директором столичной школы и привнес в регион успешный опыт московского образования.

 

Ранее Исаак Калина (он управляет столичным Депобразования) говорил о том, что в настоящее время один призер или победитель Всероссийской олимпиады есть у 321 школы из чуть более чем 600 таких учреждений образования по столице РФ. Что касается триумфаторов и медалистов городских олимпиад, то они есть почти во всех таких учреждениях образования главного города РФ, — резюмировал министр.

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Волкова Алена Опубликовано в Образование   Теги Образование Дагестан Новости
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