В настоящее время к основным задачам московского Депобразования относится обучение детей работе со сложными высокотехнологичными устройствами. В связи с этим в мегаполисе планомерно создаются «IT-полигоны».
В этих пространствах подростки могут изучать основы микроэлектроники, робототехники, информационной безопасности и т. д. Недавно такой полигон открылся в столичной школе No1560 «Лидер», а еще один создается на базе школы No2114. Об этом рассказывает РИА ФАН.
Как заявил глава столичного Депобразования Исаак Калина, нужно активно обучать подростков работе со сложными высокотехнологичными устройствами. Это поспособствует их плавному взрослению. По словам министра, нужно, чтобы Российская Федерация стремилась быть технологическим лидером в мире, если претендует на общую лидерскую роль.
Именно поэтому нужно помогать молодежи осваивать мир современных технологий. В связи с этим следует способствовать высокотехнологичному оснащению школьного пространства, — резюмировал Исаак Иосифович.
Национальный парк Лейк-Дистрикт (Lake District) расположен в северо-западной части Англии в графстве...
Мост наш! Как строили Крымский мост
Открытие Крымского моста - это грубое нарушение Россией суверенитета США над Украиной.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.