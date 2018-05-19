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Исаак Калина заявил, что пространство современной школы для подростков должно быть высокотехнологичным

Пятница, 18 Мая 2018 14:37
Исаак Калина заявил, что пространство современной школы для подростков должно быть высокотехнологичным Фото из открытых источников

В настоящее время к основным задачам московского Депобразования относится обучение детей работе со сложными высокотехнологичными устройствами. В связи с этим в мегаполисе планомерно создаются «IT-полигоны».

 

В этих пространствах подростки могут изучать основы микроэлектроники, робототехники, информационной безопасности и т. д. Недавно такой полигон открылся в столичной школе No1560 «Лидер», а еще один создается на базе школы No2114. Об этом рассказывает РИА ФАН.

 

Как заявил глава столичного Депобразования Исаак Калина, нужно активно обучать подростков работе со сложными высокотехнологичными устройствами. Это поспособствует их плавному взрослению. По словам министра, нужно, чтобы Российская Федерация стремилась быть технологическим лидером в мире, если претендует на общую лидерскую роль.

 

Именно поэтому нужно помогать молодежи осваивать мир современных технологий. В связи с этим следует способствовать высокотехнологичному оснащению школьного пространства, — резюмировал Исаак Иосифович.

 

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Волкова Алена Опубликовано в Образование   Теги Новости Образование
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