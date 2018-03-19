Исаак Калина: педагог должен способствовать тому, чтобы человек оставался человечным

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В среду, 14-го марта прошла встреча между Исааком Калиной (глава Депобразования Москвы) и родителями учеников столичных школ. Во время мероприятия широкое обсуждение получил вопрос о работе над культурой принятия особых детей родителями, другими детьми и работниками системы образования. Об этом рассказывает портал «Новая Губерния».

По словам Исаака Иосифовича, детей проблема отношения к другим людям не касается, ведь усаженные рядом малыши сразу начинают друг с другом играть. В связи с этим, им не нужно развивать в себе культуру принятия, а следует помогать сохранять человечность. А вот кто нуждается в обучении культуре принятия, так это взрослые, которым сложно развивать в себе человечность.

Исаак Калина напомнил, что люди, которые не принимают человека с физическими проблемами, забывают о том, что от такого никто не застрахован. То, как человек относится к отличающимся от него людям, определяет его культуру человечности.