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Исаак Калина призвал родителей бережно относиться к времени классных руководителей

Вторник, 13 Марта 2018 16:10
Исаак Калина призвал родителей бережно относиться к времени классных руководителей Фото из открытых источников

Глава Департамента образования столицы России Исаак Калина в интервью радиостанции “Говорит Москва” высказал свое мнение по поводу использования современных средств коммуникации, таких как чаты в соцсетях и мессенджеры, для общения родителей учеников с классными руководителями их детей, сообщает LIFE24.

 

В ходе беседы Исаак Калина высказал согласие с мнением журналиста относительно избыточной доступности учителя при таком способе общения и попросил родителей бережней относиться к времени классного руководителя.

 

Сам же способ общения чиновник нашел весьма привлекательным, поскольку он позволяет общаться с учителем даже тем родителям, кто в силу своей занятости не может приехать в школу лично.

 

Министр Правительства выразил надежду, что в скором времени в России появится культура такого типа коммуникации, в настоящее же время люди “опьянены” новыми возможностями и зачастую используют их нерационально.

 

Исаак Калина также подчеркнул: “Это очень серьезная часть работы любого педагога, и она, естественно, серьезно должна оплачиваться”. Департамент уже имел разговор на эту тему с директорским корпусом, и в 2018 году доплата за классное руководство выросла с 6 до 13 тысяч рублей.

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Волкова Алена Опубликовано в Образование   Теги Новости Образование

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