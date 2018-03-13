Исаак Калина призвал родителей бережно относиться к времени классных руководителей

Глава Департамента образования столицы России Исаак Калина в интервью радиостанции “Говорит Москва” высказал свое мнение по поводу использования современных средств коммуникации, таких как чаты в соцсетях и мессенджеры, для общения родителей учеников с классными руководителями их детей, сообщает LIFE24.
В ходе беседы Исаак Калина высказал согласие с мнением журналиста относительно избыточной доступности учителя при таком способе общения и попросил родителей бережней относиться к времени классного руководителя.
Сам же способ общения чиновник нашел весьма привлекательным, поскольку он позволяет общаться с учителем даже тем родителям, кто в силу своей занятости не может приехать в школу лично.
Министр Правительства выразил надежду, что в скором времени в России появится культура такого типа коммуникации, в настоящее же время люди “опьянены” новыми возможностями и зачастую используют их нерационально.
Исаак Калина также подчеркнул: “Это очень серьезная часть работы любого педагога, и она, естественно, серьезно должна оплачиваться”. Департамент уже имел разговор на эту тему с директорским корпусом, и в 2018 году доплата за классное руководство выросла с 6 до 13 тысяч рублей.
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