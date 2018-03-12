Школа Genius English и английский за 30 часов

Фото из открытых источников

Английский язык способен выучить любой человек, поэтому важно найти тот метод изучения, который будет удобен и понятен именно вам. Если открыть интернет и почитать о всевозможных способах и многочисленных школах английского языка, то становится понятно, что сделать правильный выбор очень тяжело. Здесь стоит опираться на положительные отклики от тех, кто уже воспользовался услугами той или иной школы. Чем больше хороших отзывов, тем больше вероятность выучить английский полноценно и в короткий срок.

Genius English по отзывам студентов, является лучшим образцом он-лайн курсов. Genius English предоставляет весь спектр услуг по изучению английского языка, начиная базовыми курсами и заканчивая индивидуальными занятиями по Skype с преподавателями, имеющими ученые степени. Также в Genius English вы можете приобрести пакет «Семейный VIP», с помощью которого можно изучать английский язык всей семьей, а оплатить доступ нужно только для одного человека.

Главной «фишкой» школы Genius English остается сама методика обучения, а именно то, что все уроки проходят по 20 минут, что гарантирует 100% усвояемость материала. А повторения на второй, седьмой и двенадцатый день позволят запомнить всю информацию надолго, если не сказать – навсегда. Такие выводы были сделаны после изучения материалов Германа Эббингауза, который утверждал, что человек забывает всю изученную информацию через месяц, после чего успешно применены при создании уроков от Genius English.

Если вы уже обладаете базовыми знаниями и вполне уверено можете общаться и понимать английский на разговорном уровне, то Genius English предлагает индивидуальные уроки с лучшими преподавателями по Skype, где можно приобрести навыки по особенным темам, например, технический английский или любая другая узкоспециализированная тема.

В настоящее время проводятся выгодные акции для самых быстрых студентов Genius English. Например, при оплате курса "Английский за 30 часов» в течение 5 часов с момента заполнения формы на сайте geniusenglish.ru можно получить кэшбэк в размере 4000 руб, или 5 бесплатных видеоуроков по Skype, или 20 бесплатных сессий в разговорном клубе Genius English.

Последний и важный аргумент от Genius English – это полный возврат денег в течение первых 7 дней на случай, если методика не подойдет. 100% гарантия на все услуги Genius English! Спешите!