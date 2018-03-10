Исаак Калина: применять в школах современные технологии нужно только по делу

Руководитель столичного Департамента образования Исаак Калина 6 марта стал гостем программы «Вопросы, важные для всех». В рамках эфирного времени вожатый №2031 задал ему вопрос, когда стоит ждать использования в школах мегаполиса технологий дополнений реальности.
Молодой человек заявил, что благодаря этому, в частности, можно было бы существенно преобразить уроки истории. Об этом сообщает портал «Новая Губерния».
По словам Исаака Калины, в учебном процессе следует только тогда использовать современные технологии, когда они способствуют развитию важных для школьника качеств. В частности, воображения, а оно находится под угрозой, если преподаватель чрезмерно задействует ту или иную современную технологию.
По этой причине, подчеркнул Исаак Иосифович, каждому учителю следует самостоятельно принимать решение по применению современных технологий в процессе обучения.
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Если ты открываешь дверь коту, но он не хочет выходить, значит он впускает к тебе кого-то еще. Того, на кого он смотрит ночью, уставясь в пустой угол.
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