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Руководитель столичного Департамента образования Исаак Калина 6 марта стал гостем программы «Вопросы, важные для всех». В рамках эфирного времени вожатый №2031 задал ему вопрос, когда стоит ждать использования в школах мегаполиса технологий дополнений реальности.

Молодой человек заявил, что благодаря этому, в частности, можно было бы существенно преобразить уроки истории. Об этом сообщает портал «Новая Губерния».

По словам Исаака Калины, в учебном процессе следует только тогда использовать современные технологии, когда они способствуют развитию важных для школьника качеств. В частности, воображения, а оно находится под угрозой, если преподаватель чрезмерно задействует ту или иную современную технологию.

По этой причине, подчеркнул Исаак Иосифович, каждому учителю следует самостоятельно принимать решение по применению современных технологий в процессе обучения.