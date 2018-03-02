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Известная японская писательница Каори Экуни прочтёт лекцию в СПбГУ

Пятница, 02 Марта 2018 11:52
Известная японская писательница Каори Экуни прочтёт лекцию в СПбГУ Фото из открытых источников

5 марта в рамках перекрестного года России и Японии в Санкт-Петербургском государственном университете откроется Японский кабинет. В торжественной церемонии открытия примут участие ректор СПбГУ Николай Кропачев и Генеральный консул Японии в Петербурге Фукусима Масанори. Также участников мероприятия ждет публичная лекция известной японской писательницы Каори Экуни.

 

Наступивший 2018 год объявлен перекрёстным годом России и Японии и призван активизировать двустороннее сотрудничество стран в области культуры. Одно из запланированных мероприятий — открытие в СПбГУ Японского кабинета. Для студентов и преподавателей он станет центром развития отношений с Японией, в частности, здесь будут проходить мероприятия, связанные с культурой и наукой двух стран. Кабинет оформлен в национальном стиле, а также в нём размещена библиотека с материалами по языку и культуре Японии, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

 

В торжественной церемонии открытия кабинета примут участие:

 

  • Николай Кропачев, ректор СПбГУ
  • Фукусима Масанори, Генеральный консул Японии в Петербурге
  • Масаказу Такахаши, заведующий отделом Японской культуры Japan Foundation, советник Посольства Японии в России
  • Александр Филиппов, профессор, заведующий кафедрой японоведения СПбГУ

 

Также в этот день состоится публичная лекция известного японского автора Каори Экуни «Внутри текста произведения и за его пределами: Мир литературы Экуни Каори». Писательница родилась в 1964 году в Токио. Её отец — поэт и эссеист Сигэру Экуни. На родине Каори называют Мураками женского пола из-за её уникального стиля повествования и способности точно передавать состояние персонажей.

 

Экуни Каори — обладатель восьми престижных премий, в том числе премии имени японской поэтессы и писательницы Мурасаки Сикибу, присужденной ей за роман «Ослепительный блеск» (1992). В Японии это произведение было экранизировано, а в 2007 году роман вышел на русском языке под названием «Ты сияй, звезда ночная».

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Волкова Алена Опубликовано в Образование   Теги СПбГУ Новости

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