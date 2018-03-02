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Эксперты Форума труда: нам необходим исчерпывающий реестр юридических профессий

Пятница, 02 Марта 2018 11:12
Эксперты Форума труда: нам необходим исчерпывающий реестр юридических профессий Фото из открытых источников

В рамках первого дня Санкт-Петербургского международного форума труда состоялся круглый стол «Профессиональные стандарты в юриспруденции: реальность и перспективы». Практикующие юристы и преподаватели ведущих вузов России обсудили, как сегодня оценивать квалификацию юриста и можно ли выработать взаимосвязанные образовательный и профессиональный стандарты, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

 

Эксперты подчеркнули, что в отличие от многих других профессий юриспруденция очень разнообразна по специализациям. Судьи, адвокаты, следователи, нотариусы, консультанты — это всё разновидности юридических профессий. Тем не менее дипломы о высшем образовании эти разные специалисты получали по одной специальности — юриспруденции. Можно ли создать в нашей стране универсальный образовательный стандарт и общий профессиональный стандарт для юристов — ответ на эти вопросы искали участники круглого стола «Профессиональные стандарты в юриспруденции: реальность и перспектива».

 

По словам специалистов, по хронологии образовательный стандарт значительно опережает профессиональный. Так, первые стандарты в образовании были разработаны еще в 2000 году, а стандартизацией профессии юристы активно начали заниматься лишь несколько лет назад. Сегодня стандарта юридических профессий не существует, но обсуждается задача его разработки, следовательно, стандарт образовательный и профессиональный должны быть тесно связаны — сложно представить выпускника, который не ориентировался бы на запрос рынка труда.

 

Санкт-Петербургский государственный университет благодаря своему особому статусу, установленному федеральным законом 2009 года, может разрабатывать собственные образовательные стандарты. Это позволяет СПбГУ создавать новейшие образовательные программы бакалавриата и магистратуры, ориентированные на актуальный рынок труда. Методические разработки Университета тесно сопряжены с профессиональными требованиями к юристам. «В своей работе мы отвечаем на два вопроса — что должен уметь выпускник и что от него будут требовать. Это позволяет грамотно составлять учебные планы, карту компетенций, программы дисциплин и практик», — подчеркнула Марина Лаврикова, проректор СПбГУ по учебно-методической работе.

 

Этой же цели служит и активное взаимодействие СПбГУ с работодателями. За последние несколько лет диалог с юридическим бизнесом, государственными структурами вышел на новый уровень. Например, в состав государственных аттестационных комиссий были приглашены работодатели, студенты чаще стали проходить практику и участвовать в стажировках в тех фирмах и структурах, где они хотели бы строить свою карьеру.

 

Обсудили юристы и необходимость соблюдения баланса между фундаментальным теоретическим образованием и практико-ориентированным. «Нынешние выпускники-юристы СПбГУ не чистые теоретики, а молодые специалисты, обладающие начальными практическими навыками. Что самое главное — они готовы к развитию своей практики в условиях реальной профессиональной деятельности», — подчеркнула Марина Гассий, заместитель генерального директора — директор по правовому обеспечению ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Коллеги согласились с ней. Так, по словам доцента СПбГУ, директора Юридической клиники СПбГУ Елены Доброхотовой, необязательность получения студентами навыков работы — давно уже иллюзия: «Свой первый эмпирический опыт студент должен получить в вузе. В СПбГУ, например, этой цели служит Юридическая клиника, где студенты в рамках прохождения практики под контролем преподавателя консультируют граждан по реальным юридическим вопросам.

 

Также в ходе дискуссии был затронут вопрос развития профессиональных и образовательных стандартов в эпоху цифровой экономики. Несмотря на то, что представители поколения Z с раннего детства «на ты» с гаджетами, при приеме на работу оказывается, что они далеко не всегда готовы работать в специализированных компьютерных программах. Марина Лаврикова уверена: «Это происходит потому, что учить работать с правовыми электронными базами сегодня мало. Выпускники должны владеть системным пониманием цифрового мироустройства». Молодым специалистам уже сегодня нужно готовиться к массовому внедрению цифровых технологий в повседневную работу.

 

Обсуждение этих вопросов продолжится в рамках Санкт-Петербургского международного юридического форума в мае 2018 года. Ближайшие месяцы члены Федерального учебно-методического объединения по юриспруденции, члены профессиональных ассоциаций, представители высших юридических школ будут обсуждать возможность стандартизации требований юридических профессий и продолжат совершенствование образовательных стандартов, а также будут аккумулировать идеи по составлению исчерпывающего реестра юридических профессий.

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Волкова Алена Опубликовано в Образование   Теги Новости Образование

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