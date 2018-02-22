Исаак Калина: во время соревнований не нужно принимать в расчет результаты тренировок

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18 февраля состоялся так называемый «Клубный день». В ходе связанного с ним телемарафона Исаак Калина (глава московского Департамента образования) назвал ключевое преимущество выпускников профильных классов при поступлении в высшие учебные заведения.

Это подготовка и целенаправленное изучение нужных предметов. По словам Исаака Калины, плохая сдача ЕГЭ свидетельствует о плохой подготовке выпускника. Учеба в инженерном, математическом или медицинском классе не гарантирует успеха, если подходить к ней спустя рукава. Об этом информирует портал Money Talks.

В рамках своего выступления Исаак Иосифович напомнил, что в качестве значительных плюсов для поступления в высшие учебные заведения выступают сдача предпрофессионального экзамена и участие в предпрофессиональной олимпиаде.

В Москве созданы условия для того чтобы к этим плюсам был доступ у любого выпускника, но только серьезная и целенаправленная подготовка по выбранным предметам ведет к победе.