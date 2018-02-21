Исаак Калина озвучил свое мнение о проверке домашних заданий

В рамках своего выступления в эфире радиостанции «Москва ФМ» Исаак Калина (глава столичного департамента образования) рассказал о том, как он относится к домашним заданиям в школе. Об этом сообщает портал «Новая Губерния».
Ведущую заинтересовал ответ на вопрос, сократится ли нагрузка на учеников с помощью отмены домашних заданий на выходные. Исаак Иосифович рассказал, что в то время, как он преподавал математику в школе, он не проверял домашнюю работу. По словам чиновника, дело в том, что со списыванием заданий не было проблем и тридцать лет назад, а сейчас и подавно.
Исаак Калина выразил уверенность, что учителям следует заниматься проверкой результата обучения, а не его процесса. Он поведал, что в конце урока всегда выдавал примеры ученикам для тренировки дома, чтобы они могли подготовиться к следующей самостоятельной работе. Глава департамента выразил надежду, что московские учителя будут уделять внимание проверке знаний ученика, а не того объема работы, что он выполнил.
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