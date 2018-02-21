Минобрнауки РФ: подготовку востоковедов нужно адаптировать под реалии цифровой экономики

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В Санкт-Петербургском университете прошло первое заседание федерального учебно-методического объединения по новой укрупненной группе направлений подготовки — «Востоковедение и африканистика». Возглавил ФУМО декан восточного факультета СПбГУ, директор Государственного Эрмитажа профессор Михаил Пиотровский. С приветственным словом от руководства университета на заседании выступил первый проректор СПбГУ Илья Дементьев.

В 2016 году министр образования и науки РФ Ольга Васильева приняла решение о выделении востоковедения в отдельную группу направлений. Годом позднее вышел приказ Минобрнауки, закрепляющий это решение. Напомним, ранее востоковедение было включено в укрупненную группу направлений «Политические науки и регионоведение», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

«Вопрос о выделении востоковедения в отдельную группу направлений звучал на разных площадках, − рассказал Михаил Пиотровский. — Я благодарен за то, что мы получили поддержку руководства страны и тех, от кого зависит исполнение его решений. Создание ФУМО станет не только значимым этапом развития науки и образования, но и важной вехой сотрудничества между разными востоковедческими школами». Отметим, в связи с новыми геополитическими процессами возрастает потребность в подготовке высококвалифицированных специалистов-востоковедов.

В состав федерального учебно-методического объединения вошли 23 эксперта, представляющие 11 вузов, в которых проходит обучение по направлению «Востоковедение и африканистика». Заместителем руководителя нового ФУМО стал директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова Игорь Абылгазиев.

Директор департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки РФ Александр Соболев сообщил, что «Востоковедение и африканистика» стала 58-й укрупненной группой направлений подготовки (код 58.00.00), перейдя в область образования «Гуманитарные науки» из области «Науки об обществе». Согласно статистике ведомства, сегодня по данному направлению обучается более 5,5 тысяч студентов в 19 вузах страны. При этом ежегодно количество бюджетных мест в российских университетах для будущих востоковедов и африканистов увеличивается — как на программах бакалавриата, так и на программах магистратуры.

Помимо разработки стандартов, регламента деятельности ФУМО и методической поддержки образовательного процесса, в число задач, стоящих перед учебно-методическим объединением, Александр Соболев включил адаптацию востоковедческого образования под реалии цифровой экономики. С одной стороны, методические материалы и результаты работы ФУМО должны будут публиковаться онлайн, а с другой — в образовательный процесс войдет использование цифровых ресурсов.

Проректор по учебно-методической работе Марина Лаврикова поделилась опытом организации деятельности ФУМО в СПбГУ: «На сегодняшний день Санкт-Петербургский университет координирует работу минимум семи федеральных учебно-методических объединений по разным укрупненным группам, поскольку в руководство этих ФУМО входят представители СПбГУ. Мы регулярно обсуждаем общие задачи, и обмен опытом работы между этими методическими объединениями оказывается крайне полезен, так как позволяет находить решения, которые нужны в работе всем ФУМО и системе образования в целом. Очевидно, что и востоковеды получат с нашей стороны такую поддержку».

По словам Марины Лавриковой, главный вызов при разработке новых образовательных стандартов заключается в необходимости его сопряжения с профессиональными стандартами. «По собственному опыту СПбГУ, когда профессиональный стандарт, связанный напрямую с направлением подготовки, отсутствует, мы рассматриваем это как повод изучить сферу трудоустройства выпускников. В этом случае необходимо провести опрос выпускников, мониторинг их мнений, чтобы понять, какие виды профессиональной деятельности выбирают выпускники. Такой подход может быть использован для того, чтобы составить представление о требованиях рынка труда для дальнейшей работы ФУМО», − заключила проректор.

Участие в работе президиума также приняли проректор по учебно-методической работе и дополнительному образованию МГУ Константин Миньяр-Белоручев, директор ИСАА МГУ Игорь Абылгазиев, заместитель директора ИСАА МГУ Андрей Карнеев. К обсуждению присоединились представители СПбГУ, Казанского федерального университета, Дальневосточного федерального университета и Бурятского государственного университета.

Приоритетными направлениями работы ФУМО на ближайший год станут мониторинг востоковедческого образования в России, создание федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных программ по данному направлению подготовки. По результатам заседания единогласно была принята резолюция о проведении второго, осеннего заседания учебно-методического объединения в Москве. Также было внесено предложение использовать при проведении заседаний дистанционный формат участия.