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Исаак Калина объяснил, каким должен быть современный директор школы

Понедельник, 19 Февраля 2018 16:07
Исаак Калина объяснил, каким должен быть современный директор школы Фото из открытых источников

Гостем студии радиостанции «Москва ФМ» стал глава столичного департамента образования Исаак Калина. В рамках своего интервью он рассказал ведущей о том, каким, на его взгляд, должен быть современный директор школы. Об этом пишет портал «Национальные интересы».

 

По словам чиновника, таковой директор должен быть организатором деятельности большего коллектива. Он должен понимать, что у него есть три основных сферы ответственности — образовательные результаты школьников, безопасность в школе и ее финансовая деятельность. Исаак Иосифович подчеркнул, что директор должен подобрать коллектив из профессионалов, контролировать его работу, а также управлять серьезным бюджетом. Сейчас в среднем на одну школу ежегодно выделяется 400-500 миллионов рублей.

 

Исаак Калина рассказал, что будущие директоры в стремлении соответствовать означенным требованиям проходят компьютерную аттестацию и аттестационную комиссию. Эти рубежи приводят к пониманию того, способен ли претендент качественно заниматься директорской работой. Если ответ положительный, он отправляется на «Школу будущего директора», после которой его ждет собеседование в кадровом совете на базе межрайонного совета директоров.

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Волкова Алена Опубликовано в Образование   Теги Новости школа

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