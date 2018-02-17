Пилот разбившегося Ан-148 учился в скандально известном центре «ЧелАвиа»

Фото из открытых источников

Пассажирским самолетом Ан-148, который разбился в Подмосковье, выполняя рейс "Москва — Орск", управлял человек без высшего профильного образования. Речь идет о втором пилоте, который переквалифицировался из летчиков в бортпроводники, пройдя десятимесячные курсы.

Такую информацию распространило Федеральное агентство новостей, по данным которого, второй пилот, Сергей Арсенович Гамбарян, получил теоретические знания на Аэрокосмическом факультете Южноуральского университета, а практику проходил на базе "ЧелАвиа".

"Второй пилот разбившегося под Москвой Ан-148 не получал профильное образование в университете, а всего лишь закончил десятимесячные курсы переподготовки, переквалифицировавшись в пилота из проводника", — пишет ФАН, не называя источник информации. То есть, речь идет о довольно сомнительных сведениях, подтверждений которым нет в открытом доступе.

Очевидно, что этот факт вряд ли имеет какое-то отношение к причинам катастрофы, которая унесла семьдесят одну человеческую жизнь.

Но маховики отечественной бюрократической машины уже завертелись и центр "ЧелАвиа" теперь проверяют сотрудники уральской транспортной прокуратуры.