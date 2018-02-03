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Исаак Калина: нужно учить детишек обеспечивать порядок в быту, дома и на рабочем месте

Суббота, 03 Февраля 2018 12:11
Исаак Калина: нужно учить детишек обеспечивать порядок в быту, дома и на рабочем месте Фото из открытых источников

Недавно губернатор Пензенской области Иван Белозерцев публично высказался о масштабах проблемы недостаточного, по его мнению, трудового воспитания современных школьников. Объясняя ее масштабы, управленец рассказал, что сейчас детей даже снег нельзя вывести убрать возле школы. Губернатор заявил, что трудовая нагрузка на учеников должна быть увеличена. Об этом рассказал портал «Губерния новая».

 

Руководитель московского Департамента образования Исаак Калина дал комментарий по следам выдвинутой И.Белозерцевым инициативы, рассказав, каким, на его взгляд, должно быть трудовое воспитание в современных школах. Как отметил чиновник, нужно внимательнее читать закон — он не запрещает привлекать учеников к прописанной в образовательной программе деятельности. По мнению Исаака Калины, в российских школах назрела необходимость введения метапредмета под условным названием «современное высокотехнологичное домоводство».

 

Исаак Калина заострил внимание на том, что нужно прививать детям умение обеспечивать порядок в быту, по месту жительства и на рабочем месте. Важно с младых лет воспитывать современного хозяина/хозяйку.

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Волкова Алена Опубликовано в Образование   Теги Новости дети

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