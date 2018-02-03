Столичный Департамент образования не поддерживает предложение запретить гаджеты в школах

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Руководитель столичного Департамента образования Исаак Калина прокомментировал предложение запретить школьникам использовать гаджеты во время уроков. Соответствующую инициативу разместили на сайте «Российской общественной инициативы» жители Коми.

Авторы идеи считают, что мобильные устройства негативно влияют на зрение учеников, а также приводят к конфликтам по имущественному признаку. Это, в свою очередь, способствует развитию невроза у детей, которые не могут себе позволить дорогое мобильное устройство. Об этом написал портал «Москва News».

Как заявил Исаак Калина, вместо того чтобы сопротивляться гаджетам, нужно подумать, как их использовать для повышения качества учебного процесса. Чиновник рассказал, что, когда он оканчивал школу, ученые боролись с шариковой ручкой. Теперь же они борются с гаджетами. Сейчас представляется практически нереальной задачей — запретить детям доступ в Интернет. А, значит, следует учить их извлекать пользу от него.