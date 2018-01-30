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В Москве готовится эксперимент по привлечению в школу выпускников IT-специальностей

Понедельник, 29 Января 2018 16:06
В Москве готовится эксперимент по привлечению в школу выпускников IT-специальностей Фото из открытых источников

Замглавы Департамента образования Москвы Татьяна Васильева рассказала о новом проекте по трудоустройству выпускников столичных вузов по IT-специальностям, который ведомство собирается запустить в ближайшее время.

 

Целью проекта станет создание условий для воспитания учителей информатики, которые смогут заинтересовать учеников, дать им практические навыки для реальной жизни.

 

«Фактически мы хотим объявить рекрутинг для будущих учителей информатики из числа ваших студентов и выпускников этого года, кто хотел бы работать в школах», – рассказала чиновник руководителям вузов на заседании совета ректоров Москвы и Подмосковья. По ее словам, студенты, изъявившие желание прийти после окончания обучения в столичные школы, обязаны пройти специальные курсы психолого-педагогической подготовки, а начав работать учителем, регулярно принимать участие в Субботах московского школьника, мастер-классах и кружках школ Москвы. Выполнение этих условий гарантирует молодым специалистам увеличение стандартной ставки преподавателя на 30 тысяч рублей.

 

Ранее по поручению главы Департамента образования Исаака Калины была запущена олимпиада «Новый учитель для новой информатики» среди учителей, уже работающих в школах.

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Волкова Алена Опубликовано в Образование   Теги Новости Москва

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