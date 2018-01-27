В МИОО для учителей и школьников подготовили виртуальные образовательные путешествия

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МИОО сумел по-настоящему удивить гостей из Пензы — руководители тамошних образовательных учреждений смогли увидеть виртуальные образовательные путешествия для учителей и школьников VR – 360.

В их число вошли: экологическое, путешествие в космос, по адресам серебряного века. Кроме того, гостям показали примеры использования образовательного видео в формате 360 на уроках в столичных школах, в работе с Московской электронной школой.

Они успешно скачали образовательные программы и сообщили о готовности применения столичной технологии в своих образовательных учреждениях. Об этом рассказал портал «Школа большого города».

Своим комментарием к событию поделился руководитель московского Департамента образования Исаак Калина. Управленец заострил внимание на том, что сейчас московское образование развивается высокими темпами, и главный город нашей страны намерен сохранить за собой лидерство, ведь это его обязанность, как столицы Российской Федерации.