Российские работодатели используют Puzzle English для проверки знаний соискателей на собеседованиях

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Российские работодатели всё чаще используют тест Puzzle English на определение знания английского языка в качестве одного из этапов прохождения многуровнего собеседования при приёме на работу на ответственные и руководящие должности. Как правило, тестирование кандидатов на знание профессиональной лексики, грамматики и словарного запаса проходит в преддверии устного собеседования. По мнению экспертов в области HR, подобный подход позволяет довольно объективно оценить реальный уровень кандидата.

Как правило, для кандидатов, в должностные обязанности которых входит деловая переписка с интернациональными клиентами, минимальный уровень владения английским – это В1. Для сотрудников, задействованных в деловых переговорах с зарубежными партнёрами, требования к знанию языка – В2 и выше. Общий тест на знание английского и тест на определение словарного запаса Puzzle English дают начальное представление о владении кандидатом английским языком, после чего работодателю остаётся лишь провести вербальное собеседование для формирования более точного мнения о претенденте», – рассказывает основатель Puzzle English Александр Антонов.

По оценкам аналитиков, средний уровень владения английским языком среди россиян с высшим образованием за 2010 по 2017 год вырос с А1 до А2. И, хотя по мнению экспертов, подобная оценка имеет много общего со средней температуре по больнице, нельзя отрицать тот факт, что сервисы обучения английскому языку сыграли огромную в повышении языковой грамотности населения, благодаря своей универсальности, круглосуточной доступности, привлекательной цене, а также увлекательной механике изучения и закрепления знаний.