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Исаак Калина: в прошлом году столичные ученики завоевали 19 медалей на международных олимпиадах

Пятница, 19 Января 2018 12:22
Исаак Калина: в прошлом году столичные ученики завоевали 19 медалей на международных олимпиадах Фото из открытых источников

В четверг, 18 января пресс-служба московского Департамента образования поделилась информацией касательно выступления учеников столичных школ на международных олимпиадах в 2017-м году. Оказывается, им удалось завоевать целых 19 медалей. Об этом написал Информационный Центр Правительства Москвы.

 

По словам руководителя Департамента Исаака Калины, результаты московских школьников на означенных олимпиадах постоянно растут. Жаль, что исключена возможность заявлять на них команду Москвы. По этой причине ребятам приходится конкурировать за попадание в состав сборной России, которая не может включать в себя только столичных учеников. Впрочем, результаты говорят сами за себя — в прошлом году из 38 завоеванных сборной России медалей 19 ей принесли московские школьники.

 

Стоит напомнить, что второй год кряду в столице РФ поощряют учеников, которые приносят Москве медали на международных олимпиадах. За золотую медаль — 1 млн. рублей, за серебряную — 500 тыс. рублей, а за бронзовую — 250 тыс. рублей.

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Волкова Алена Опубликовано в Образование   Теги Новости Образование

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