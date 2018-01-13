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Исаак Калина стал участником первого тренинга Школы будущего директора в 2018-м году

Пятница, 12 Января 2018 16:17
Исаак Калина стал участником первого тренинга Школы будущего директора в 2018-м году Фото из открытых источников

В настоящее время в Москве действует Школа будущего директора, которая на базе МИОО занимается подготовкой кадров для последующего управления столичными образовательными учреждениями.

 

Московский Департамент образования оказывает поддержку функционированию Школы, которая в начале января провела первую в 2018-м году лекцию. Ее участниками на площадке МЦКО стало более трех сотен студентов Школы (замдиректора и педагоги, желающие стать во главе учебных заведений). Главной темой тренинга выступили цели, задачи и принцип работы Рейтинга школ Департамента образования. Об этом сообщил портал «Правда.ру».

 

Лектором на тренинге выступил Иван Ященко (директор МЦНМО, известный математик и популяризатор науки). Для начала он проверил знания участников с помощью онлайн-тестирования на тему мероприятия. После этого он ознакомил их с сутью Рейтинга, рассказав, что главными его заказчиками выступают государство, город и семья. Рейтинг решает цели и задачи, которые входят в их интересы. Одним из важных принципов его работы выступает тот факт, что каждому ребенку по силам повысить рейтинг школы, но ни один из учеников не может его понизить. Это позволяет директорам понимать, что их главная задача — хорошо учить детей. Для этого педагоги должны проходить курсы повышения квалификации, а школы — оснащаться современным оборудованием. Не стоит забывать, что высокие позиции в Рейтинге позволяют рассчитывать на денежные гранты от столичного Правительства.

 

Иван Ященко разъяснил собравшимся, что Рейтинг стимулирует школы обеспечивать качество внутришкольного контроля, а также способствует совместной работе педагогов и родителей по решению существующих проблем.

 

В завершении лекции участники прошли повторное онлайн-тестирование, и на сей раз результаты оказались значительно лучше.

 

После этого руководитель столичного Департамента образования Исаак Калина предложил аудитории пройти онлайн-тестирование, в рамках которого предстояло ответить одним глаголом на вопрос «Чему я сегодня научился?». В итоге было насчитано 108 вариантов ответа. Управленец в комментарии подчеркнул, что Рейтинг ценит каждого человека, который есть в школе. Это позволяет верить в то, что существующая практика зацикленности на учебном процессе может уйти в прошлое.

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Волкова Алена Опубликовано в Образование   Теги Новости Образование

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