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Помощь в написании дипломной работы

Четверг, 11 Января 2018 10:51
Помощь в написании дипломной работы Фото из открытых источников

Новогодние праздники остались позади, скоро у всех студентов закончится зимняя сессия и у старшекурсников откроется финишная прямая для подготовки и написания диплома. 

 

К сожалению, как показывает статистика, не каждый студент может самостоятельно справиться с написанием дипломной работы, некоторые не знают, как это сделать в принципе, вторые не справляются с экономической или расчетной частью, где нужно просчитывать и представить собственный проект с нуля, третьи не хотят тратить время и возиться с теорией, подгоняя ее уникальность. 

 

Большинство студентов последних курсов начинают работать, многие из них находят работу по специальности, особенно это касается студентов заочной формы обучения. Именно поэтому времени, желания и возможностей написать диплом самостоятельно нет. 

 

К счастью, сегодня есть помощь практически с любой стороны! Однако не каждая из них является качественной. Когда-то один прекрасный человек понял, что можно собрать целую команду профессионалов, объединить их в одну компанию, помогать студентам с качественным материалом и зарабатывать деньги. После этого и появились частные фирмы, которые пишут научные статьи на заказ, курсовые и дипломные работы. 

 

В чем же преимущество таких частных компаний?

 

1. Конечно, можно открыть интернет или сайт фриланса, где вы увидите невероятно большое количество желающих написать диплом за неприлично маленькую сумму. Любой из нас хотел бы заплатить за такую работу как можно меньше, поэтому мы выбираем первого попавшегося человека и доверяем ему свою судьбу. А позже начинаются проблемы: нет уникальности диплома, расчеты не верны, такой проект уже был, чертежи не в порядке и многое другое. Для того, чтобы написать хороший и отличный диплом, нужно иметь соответствующий опыт, что и предоставляет частная фирма — это опытные специалисты, которые прошли отбор персонала и помогли уже многим студентам.

 

2. Знания требований ВУЗа, оформления и так далее. В одном городе разные ВУЗы могут требовать разное, также не мало важным в написании дипломной работы является его оформление в документах WORD, если их не соблюдать, то толстый диплом придется перепечатывать снова и снова. Казалось бы, у вас на руках отличный материал и за плохое оформление вас не пустят? Да! Не пустят.

 

3. Гарантия качества. Частная фирма с большим штатом сотрудников никуда не исчезнет, а вот человек, который взял с вас деньги, подсунул некачественную работу, может просто купить другую SIM-карту и дальше жить спокойно, обманывая других людей.

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Апостолова-Полищук Надежда Опубликовано в Образование   Теги Диплом научные статьи курсовые написание

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