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В 2018 году проект «Московская электронная школа» вступает в активную фазу

Среда, 10 Января 2018 15:40
В 2018 году проект «Московская электронная школа» вступает в активную фазу Фото из открытых источников

В 2018-м году образовательный проект «Московская электронная школа» должен вступить в активную фазу. В его рамках завершается оснащение столичных школ современным оборудованием, что обеспечит возможность обучаться удаленным способом.

 

Для педагогов польза следующая — дополнительная подготовка, улучшение знаний и методических навыков. К работе в проекте допускаются все желающие граждане и организации, готовые оказать помощь в развитии электронного обучения российских детишек. Об этом сообщил портал Academica.ru.

 

Означенный проект не будет использоваться сугубо в Москве. По словам главы столичного Департамента образования Исаака Калины, доступ к наработанному в Москве опыту получат и коллеги из других субъектов РФ. Интересно, что этот опыт уже получил положительную оценку со стороны отечественного Минобрнауки.

 

Более высокое качество обработки и оценки эффективности образовательных программ будет обеспечено посредством усиления Методического центра Москвы профильными специалистами. Столичный бюджет обеспечит финансирование для закупки оборудования и увеличения зарплаты участвующих в проекте учителей. Так, им каждый месяц будут доплачивать по десять тысяч рублей.

 

Стоит добавить, что Исаак Калина не поддержал предложение о вводе рейтинга для учителей. По его словам, каждый ученик должен считать, что его обучает лучший педагог.

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Волкова Алена Опубликовано в Образование   Теги Новости Образование

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