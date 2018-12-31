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Южная Корея полностью откажется от пластиковых пакетов

Понедельник, 31 Декабря 2018 08:47
Южная Корея полностью откажется от пластиковых пакетов Фото из открытых источников

Власти Республики Корея одобрили законопроект, который запрещает продажу пластиковых пакетах в магазинах. По данным информационного агентства "Ренхап", запрет начнет действовать первого января 2019-го года, то есть — уже завтра.

 

Закон, по уточненным данным, затронет примерно одиннадцать тысяч южнокорейских супермаркетов и торговых точек. Отныне покупателям будут предлагать не пластиковые, а матерчатые или бумажные пакеты. Пластиковые упаковки будут использоваться в ограниченном режиме — например, для мяса и рыбы.

 

В будущем использование пластиковых пакетов будет ограничено еще в большей степени — они, в частности, исчезнут из химчисток и прачечных.

 

Торговые точки, которых уличат в нарушении закона, будут наказываться строгими штрафами (объемом примерно в две с половиной тысячи американских долларов).

 

В данный момент в Южной Корее уже действует запрет на бесплатные пакеты из пластика, которые еще совсем недавно предлагались покупателям практически всех супермаркетов.

 

Осенью 2019-го года пластиковые пакеты толщиной менее пятнадцати микрон были запрещены в Грузии. С апреля наступающего года власти Грузии запретят реализацию пакетов из пластика любой толщины. Подобные инициативы, как отмечают эксперты, весьма активно распространяются по планете, так что ситуация с пластиковым загрязнением, которое серьезно угрожает экологии, постепенно становится лучше.

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Колесников Андрей Опубликовано в Экология   Теги Новости Пластик
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