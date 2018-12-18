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Эксперимент по очистке океана от пластика завершился неудачей

Вторник, 18 Декабря 2018 15:19
Эксперимент по очистке океана от пластика завершился неудачей Фото из открытых источников

Плавучая установка, при помощи которой компания The Ocean Cleanup намеревалась очистить океан от пластикового мусора, не смогла ничего собрать. Авторы проекта говорят, что эксперимент провалился из-за низкой скорости буксиров, двигатели которых работают от солнечной энергии.

 

О причинах провала амбициозного проекта пишет информационное агентство The Associated Press. По его данным, идея эксперимента компании The Ocean Cleanup, стартовавшего осенью 2018-го года, заключается в том, чтобы очищать океан от плавающего пластика при помощи огромной структуры в виде буквы U.

 

Шестисотметровая труба с подводной частью должна была эффективно собирать покрывающий Мировой океан мусор, но на практике что-то пошло не так. И в руководстве The Ocean Cleanup даже знают, что.

 

"Наша огромная плавающая буква U движется медленнее, чем мусор, и, соответственно, не может уловить вообще ничего. Кроме того, даже если какой-то мусор и улавливается вопреки низкой скорости, то он теряется через время, что, конечно же, очень нежелательно", — рассказывает Боян Слат, основатель проекта The Ocean Cleanup.

 

Слат, однако, не унывает, и верит, что систему удастся модифицировать и все-таки заставить собирать плавающий в океане пластик.

 

"Наши инженеры внесут необходимые коррективы в систему, и мы покажем всему миру, что бороться с пластиковым мусором, покрывающим океан, вполне реально", — добавляет Слат.

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Колесников Андрей Опубликовано в Экология   Теги Новости Пластиковые отходы
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