В Видном ликвидировали крупную несанкционированную свалку

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Министерство экологии и природопользования Московской области рассмотрело обращение МОО «Зеленый Фронт» по вопросу возможного нарушения природоохранного законодательства в г.п. Видное Ленинского района Московской области. Подробнее - в материале Planet Today.

Напомним, еще в апреле 2018 года экоактивистами во время осмотра было выявлено, что на земельном участке, расположенном на Белокаменном шоссе, находятся значительные скопления неизолированных несортированных твёрдых коммунальных отходов высотой свыше 5 метров.

В ответе ведомства сообщается, что специалистами Министерства был осуществлен выезд на указанную в обращении территорию и в ходе обследования было установлено, что на данном земельном участке ранее располагалась незаконная свалка отходов производства и потребления, которая была признана бесхозной.

На данный момент сотрудниками Администрации Ленинского муниципального района, совместно с МУП «УК ЖКХ» и МБУ «Дор Сервис» приняты незамедлительные меры по устранению незаконно организованной свалки и приведению территории в надлежащий вид.

Координатор МОО «Зеленый Фронт» Кирилл Болгов: «Как нам стало известно, свалку окончательно убрали совершенно недавно и после многочисленных жалоб местных жителей на задымление. При этом, по данным инициативных граждан, мусор по ночам свозили на несанкционированные места. Всё это повод для дальнейших проверок, однако, теперь одной точкой на карте свалок стало меньше».