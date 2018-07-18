Microsoft и National Geographic вложат $1 млн для решения проблем экологии с помощью ИИ

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National Geographic и Microsoft сообщили о старте программы грантов объемом в один миллион американских долларов, которые предназначаются разработчикам основанных на применении искусственного интеллекта технологий, позволяющих решать те или иные экологические проблемы.

По данным портала Engadget, проект, созданный Microsoft и National Geographic, предполагает участие от пяти до пятнадцати разработчиков. Они получат не только финансирование, но и доступ к продвинутым ИИ-решениям и облачным инструментам корпорации Microsoft, а также возможность консультироваться с ведущими экологическими экспертами National Geographic Explorer и National Geographic Labs.

"Мы уверены, что ситуацию в экологии можно улучшить, если объединить усилия талантливых специалистов с невероятными возможностями, которые становятся реальными благодаря развитию приближенных к ИИ алгоритмов", — говорит Лукас Джоппа, ведущий экологический эксперт Microsoft.

Перспективные системы для контроля и моделирования климата, которые будут созданы с привлечением грантов от National Geographic и Microsoft, должны обладать открытым исходным кодом, то есть, ими смогут воспользоваться все заинтересованные эксперты.