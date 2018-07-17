Роспотребнадзор назвал регионы России с самой грязной водой

Специалисты Роспотребнадзора обратили внимание на проблему некачественной питьевой воды, актуальную для некоторых регионов Российской Федерации, и назвали субъекты РФ, где эта проблема выражена максимально.
По данным издания "Известия", составленный Роспотребнадзором антирейтинг возглавляет Вологодская область — о чистой питьевой воде может только мечтать половина местных жителей.
"Почетное" второе место разделили между собой Костромская область и Карачаево-Черкесская Республика, где примерно одинаковая ситуация с обеспечением населения водой. На третьем месте рейтинга обосновалась Курганская область.
Представители ведомства отмечают, что несмотря на все еще существующие проблемы с чистой питьевой водой, в целом ситуация постепенно улучшается. Воду надлежащего качества, в частности, получают девять из десяти жителей Российской Федерации.
Это, правда, "средняя температура по больнице", потому что в Вологодской области соответствующую стандартам безопасности питьевую воду получают всего сорок пять процентов жителей.
Проблема, по словам вологодских властей, вызвана в основном износом водопровода и очистных сооружений. Решить ее, соответственно, можно при помощи ремонта, на который уже запланировано потратить сто двадцать восемь миллионов рублей.
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