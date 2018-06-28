Рядом с гигантской свалкой на севере Петербурга строят детский сад

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Огромная свалка, несколько лет назад образовавшаяся в Выборгском районе Санкт-Петербурга, продолжает "радовать" местных жителей — пишет ресурс politexpert.net, по данным которого, в данный момент рядом со свалкой ведется строительство детского сада.

Свалка "съела" пространство в районе Лиственной улицы, на границе с парком Сосновка. То есть, в самой непосредственной близости от жилых строений.

Речь, при этом, идет о территории, площадь которой эквивалентна полутора десяткам футбольных полей, то есть, масштабы "полигона твердых бытовых отходов" поражают. Почему полигон ТБО в кавычках? Потому что никакой свалки здесь не должно быть в принципе.

Но она есть. И существует уже не первый год. Городские власти, что самое интересное во всей этой истории, признают проблему, однако честно признаются, что денег для ее решения в бюджете нет. Точнее есть, но лишь некоторая часть.

К свалке жители Выборгского района уже привыкли, но вот к мысли, что рядом с ней появится детский сад (а в перспективе — несколько детских садов и школа) привыкнуть, наверное, нельзя. В этом свете обещания администрации района о начале частичной ликвидации свалки в конце нынешнего лета звучат немного оптимистично.