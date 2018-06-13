Экологи зафиксировали массовую гибель сельди у берегов Сахалина

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На северо-востоке Сахалина наблюдается массовая гибель тихоокеанской сельди — сообщают российские экологи, исследовавшие побережье залива Пильтун и выявившие огромное количество мертвой рыбы.

Специальная комиссия прибыла на место после того, как обеспокоенные местные жители забили тревогу седьмого июня — члены комиссии провели исследование мертвой рыбы, однако не смогли в полной мере оценить масштаб бедствия. Экологи из группы "Эковахты" изучили значительные по площади участки залива Пильтун и сделали пугающий вывод — масса погибшей рыбы исчисляется сотнями и тысячами тонн.

"Мертвая рыба принадлежит к одному виду — это сельдь тихоокеанская. Размер погибших особей — от пяти сантиметров и выше. Речь идет об очень масштабной аномалии, причины которой, однако, остаются полностью неизвестными. Для того, чтобы понять, почему погибла сельдь, нужен целый комплекс специализированных экспертиз", — говорят экологи.

На данный момент образцы мертвой сельди были отправлены на экспертизу в Москву — сахалинские экологи полагают, что доступная столичным экспертам техника позволит разобраться в причинах явления.