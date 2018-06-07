В Ногинском районе кипит жизнь на незаконной свалке

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В апреле активисты «Зеленого Фронта» в ходе общественного экологического мониторинга обнаружили свалку ТБО в Ногинском районе Московской области. На земельном участке в районе 20-го километра Носовихинского шоссе, были размещены твердые коммунальные и промышленные отходы неопределенного класса опасности, имелся отчетливый неприятный запах тлеющих отходов. Подробнее - в материале Planet Today.

Въезд на территорию был ограничен и контролировался сторожем, на объект въезжали грузовые автомобили. По информации, указанной на ограждении, данный участок используется для “рекультивации карьера с отходами 5 класса опасности”. Активисты «Зеленого Фронта» выяснили, что этот участок не является подготовленным для размещения твердых коммунальных отходов, отсутствует в государственном реестре объектов размещения отходов, в связи с чем обратились в Департамент Росприроднадзора по ЦФО.

В ходе рейда, проведенного Росприроднадзором, по обращению активистов «Зеленого Фронта», информация подтвердилась. На территории указанного экологами земельного участка в мкр. Светлый Ногинского района Московской области была обнаружена свалка ТБО. В момент проведения проверки сотрудникам ведомства не удалось попасть на территорию, закрытую со всех сторон забором.

По информации, предоставленной Росприроднадзору администрацией Ногинского района, Ногинской городской прокуратурой ранее была проведена проверка деятельности ООО “КУП”, ведущего деятельность на этом земельном участке. Сотрудниками ФГБУ ЦЛАТИ по ЦФО, совместно с сотрудниками Министерства экологии и природопользования Московской области проведены отборы проб, и маркшейдерские работы с целью расчета вреда, причиненного окружающей среде.

Однако, на момент проведения проверки Департаментом Росприроднадзора была зафиксирована активная деятельность по транспортировке и складированию отходов.

Координатор МОО «Зеленый Фронт» Кирилл Болгов: “В настоящее время, согласно действующим соглашениям, Росприроднадзор передал материалы для рассмотрения в Ногинскую городскую прокуратуру и Министерство экологии и природопользования Московской области. Тем временем на объекте продолжают складировать отходы. Ситуацией сильно обеспокоены жители близлежащих населенных пунктов. Мы ожидаем принятия действенных мер, направленных на пресечение незаконной деятельности и взыскание ущерба, нанесенного окружающей среде”.