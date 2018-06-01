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Московский ДПиООС готовится к празднованию «Дня Эколога»

Пятница, 01 Июня 2018 11:13
Московский ДПиООС готовится к празднованию «Дня Эколога» Фото из открытых источников

Одним из важнейших праздников в деле защиты окружающей среды является «День Эколога». Причем его своим профессиональным праздником должны считать не только экологи, но и простые люди. Если каждый человек будет осознавать, что от него зависит состояние окружающей среды, это поможет избежать ее загрязнения.

 

В российской столице в настоящее время уделяется повышенное внимание улучшению состояния экологии. Для этого создана возможность по раздельному сбору отходов, осуществляется переход на «чистые» виды транспорта, проводится информирование населения о важности экономить воду и электроэнергию. Также в Москве на регулярной основе проводятся различного рода просветительские мероприятия.

 

Одним из таких мероприятий выступает празднование «Дня Эколога», которое столичный ДПиООС организует каждый июнь на территории парка Skazka. Для его гостей готовятся различные экологические мастер-классы, а также музыкальная программа.

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Волкова Алена Опубликовано в Экология   Теги экология
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