Экологические проблемы в Ярославской области решает ГК Корпорация «ГазЭнергоСтрой»

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В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась встреча губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и президента ГК Корпорации «ГазЭнергоСтрой» Сергея Чернина.

Предметом переговоров стала экологическая ситуация в Ярославской области. Стороны подписали соглашение о реализации ряда совместных мероприятий проекта «Сохранение и предотвращение загрязнение реки Волги». В ходе мероприятий состоится ликвидация накопленного экологического вреда на некоторых объектах региона, которые снизят негативное воздействие на окружающую среду. Сюда же включены задачи по внедрению системы отчистки сточных вод и водоподготовки, а также мероприятия в рамках федеральной целевой программы «Чистая Волга».

Сергей Чернин заявил об уверенности в том, что совместные усилия с правительством Ярославской области позволят решить задачи по недопущению поступления в Волгу опасных загрязняющих веществ. Прежде всего, речь идет о двух объектах: бывшем сажевом заводе и кислогудронных прудах «Ярославского нефтеперерабатывающего завода им. Менделеева».