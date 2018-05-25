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ГУП «Мосводосток» занимается очисткой водосточной сети столицы

Пятница, 25 Мая 2018 11:55
ГУП «Мосводосток» занимается очисткой водосточной сети столицы Фото из открытых источников

Для недопущения образования скоплений воды на городских территориях при выпадении осадков ГУП «Мосводосток» выполняет работы по обследованию и очистке водостоков от крупногабаритного мусора, наносов песка и ила. При организации указанных работ особое внимание уделяется водоприемным решеткам, расположенным в пониженных местах, на вылетных магистралях и остановках общественного транспорта. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Механизированная очистка водосточной сети осуществляется с использованием  илососной и каналопромывочной машин, либо комбинированной машиной и бригадой рабочих.

 

За текущий месяц промыто уже более 40 км водосточной сети и вычищено более 3590 куб. м грунта.

 

При необходимости очистка водоприемных колодцев производится вручную. Так, за текущий месяц было очищено уже более 1180 колодцев. 

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Волкова Алена Опубликовано в Экология   Теги Новости Москва
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