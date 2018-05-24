ДПиООС города Москвы организует эколого-просветительское мероприятие в парке Skazka

Человек планомерно наращивает свою власть над природой, но неумелое обращение с ней ведет к проблемам. По этой причине следует оказывать поддержку зеленым проектам, выдерживать природный баланс, воплощать в жизнь ответственную экологическую политику.
В последние годы в российской столице в этом направлении предпринимаются серьезные усилия. В связи с этим с подачи московского ДПиООС ведется организация эколого-просветительского мероприятия «Человек и природа».
Отмечается, что это мероприятие направлено на ознакомление широких масс с важностью способствования сохранению и улучшению состояния экологии. Каждый должен понимать, какое место человек занимает в природе, и какое влияние на нее оказывает.
Популяризация экологического образа жизни важна уже с раннего возраста, чтобы будущие поколения росли на здоровой планете.
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